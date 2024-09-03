Эксперимент по автоматизации научных исследований с помощью ИИ в Ванкувере потерпел фиаско

AI Scientist, разработанный командой Sakana AI совместно с учеными из Канады и Великобритании, выполняет полный цикл исследований: от чтения литературы до написания статей и частичной замены рецензентов.
Однако его возможности ограничены исследованиями в области машинного обучения, и он не может проводить лабораторные эксперименты, что является важной частью научной деятельности.
Несмотря на это, проект получил высокую оценку специалистов, таких как Джевин Уэст из Университета Вашингтона, который предложил использовать идеи AI Scientist для дальнейшего развития науки.
Гербранд Седер из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли отметил, что предстоит ещё много работы, но уверен, что будущее науки связано с развитием подобных технологий.
Команда исследователей применила технику эволюционных вычислений, которая предполагает внесение небольших случайных изменений в алгоритм и выбор наиболее эффективных из них.
AI Scientist проводит «эксперименты», запуская алгоритмы и измеряя их эффективность, после чего готовит статью и оценивает её в рамках автоматизированной экспертной оценки.
Этот процесс позволяет алгоритму начинать новый цикл исследований, основываясь на собственных результатах.
Авторы признают, что работы, подготовленные AI Scientist, содержат лишь постепенные разработки, и некоторые исследователи в социальных сетях заявили, что отклонили бы такие работы.
Джевин Уэст и его коллега Шахан Мемон считают, что авторы недостаточно раскрывают, как исследователи узнают о текущем состоянии дел в своей области, подчеркивая важность живого общения и посещения конференций.
Они также отметили «предвзятость к популярности» при выборе источников для цитирования.
Учёные давно стремятся автоматизировать научные исследования.
Например, уже десять лет назад автоматический статистик мог анализировать данные и писать статьи.
Гербранд Седер и его коллеги автоматизировали некоторые лабораторные работы с помощью «робота-химика», который может синтезировать новые материалы и проводить эксперименты.
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