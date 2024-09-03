Эксперимент по автоматизации научных исследований с помощью ИИ в Ванкувере потерпел фиаско

AI Scientist, разработанный командой Sakana AI совместно с учеными из Канады и Великобритании, выполняет полный цикл исследований: от чтения литературы до написания статей и частичной замены рецензентов.

Однако его возможности ограничены исследованиями в области машинного обучения, и он не может проводить лабораторные эксперименты, что является важной частью научной деятельности.

Несмотря на это, проект получил высокую оценку специалистов, таких как Джевин Уэст из Университета Вашингтона, который предложил использовать идеи AI Scientist для дальнейшего развития науки.

Гербранд Седер из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли отметил, что предстоит ещё много работы, но уверен, что будущее науки связано с развитием подобных технологий.