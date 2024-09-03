Финансовый кризис Canada Post

Canada Post действительно сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Председатель совета директоров Андре Худон подчеркнул, что организация находится на “критическом этапе” и описал ее финансовое положение как “неустойчивое”.

В прошлом году Canada Post сообщила о потере почти 750 миллионов долларов.

Худон отметил, что срочно необходимы значительные изменения для сохранения сети доставки, которая жизненно важна для обслуживания всех канадцев. Снижение объема почтовых отправлений и усиление конкуренции на рынке доставки посылок способствовали этим финансовым трудностям.

Это сложная ситуация для такой давней институции.

Canada Post сталкивается с несколькими основными проблемами:

Снижение объема традиционной почты: Количество отправляемых писем значительно сократилось из-за роста использования электронной почты и других цифровых коммуникаций. В 2006 году среднее канадское домохозяйство получало около семи писем в неделю, а в 2023 году это число снизилось до двух. Конкуренция на рынке доставки посылок: Хотя доставка посылок была спасением для Canada Post в последние годы, доля компании на этом рынке также сокращается из-за конкуренции с такими гигантами, как Amazon. Рост затрат на обслуживание: Ежегодно добавляется около 200,000 новых адресов, что увеличивает затраты на доставку без значительного увеличения доходов. Необходимость структурных изменений: Для сохранения жизнеспособности компании требуются значительные изменения в операционной модели. Повышение цен на марки и другие меры не смогут полностью решить финансовые проблемы.

Эти проблемы требуют комплексного подхода и значительных усилий для их решения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий