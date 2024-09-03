Финансовый кризис Canada Post

В прошлом году Canada Post сообщила о потере почти 750 миллионов долларов.
Худон отметил, что срочно необходимы значительные изменения для сохранения сети доставки, которая жизненно важна для обслуживания всех канадцев. Снижение объема почтовых отправлений и усиление конкуренции на рынке доставки посылок способствовали этим финансовым трудностям.
Это сложная ситуация для такой давней институции.
Canada Post сталкивается с несколькими основными проблемами:
- Снижение объема традиционной почты: Количество отправляемых писем значительно сократилось из-за роста использования электронной почты и других цифровых коммуникаций. В 2006 году среднее канадское домохозяйство получало около семи писем в неделю, а в 2023 году это число снизилось до двух.
- Конкуренция на рынке доставки посылок: Хотя доставка посылок была спасением для Canada Post в последние годы, доля компании на этом рынке также сокращается из-за конкуренции с такими гигантами, как Amazon.
- Рост затрат на обслуживание: Ежегодно добавляется около 200,000 новых адресов, что увеличивает затраты на доставку без значительного увеличения доходов.
- Необходимость структурных изменений: Для сохранения жизнеспособности компании требуются значительные изменения в операционной модели. Повышение цен на марки и другие меры не смогут полностью решить финансовые проблемы.
Эти проблемы требуют комплексного подхода и значительных усилий для их решения.
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