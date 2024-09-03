Расходы домохозяйств на каждого канадца снизились.

Да, расходы домохозяйств на человека в Канаде действительно снижаются быстрыми темпами.

В последнем квартале этот показатель снизился на 1,3% после корректировки на инфляцию.

Такие темпы падения расходов наблюдались лишь четыре раза с 1960 года, и каждый раз это совпадало с экономическим спадом.

Несмотря на рост доходов и ослабление инфляции, многие канадцы пессимистично относятся к состоянию экономики.

Это может быть связано с ростом цен на жилье, высокими процентными ставками и другими экономическими факторами, которые оказывают давление на семейные бюджеты.

Снижение расходов домохозяйств в Канаде обусловлено несколькими ключевыми факторами:

Высокие процентные ставки: Рост процентных ставок увеличивает стоимость кредитов и ипотек, что снижает доступные доходы домохозяйств. Инфляция: Несмотря на некоторое ослабление инфляции, цены на многие товары и услуги остаются высокими, что снижает покупательную способность. Рост цен на жилье: Высокие цены на жилье и арендная плата увеличивают расходы на жилье, оставляя меньше средств на другие нужды. Снижение доходов: В некоторых секторах экономики наблюдается снижение доходов, что также влияет на общие расходы домохозяйств. Пессимизм в отношении экономики: Пессимистичные ожидания относительно экономической ситуации заставляют людей быть более осторожными в своих расходах.

Эти факторы в совокупности создают давление на семейные бюджеты и приводят к снижению расходов домохозяйств.

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