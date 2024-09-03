Новый курс, сменивший программу по этике и религиозной культуре в школах Квебека, вызвал обеспокоенность

Анн-Мари Де Силва, ответственная за подготовку учителей Англоязычного школьного совета Монреаля к преподаванию нового курса, отметила, что старый курс был сосредоточен на этике и религиозной культуре. В новом курсе религиозная культура остается частью программы, но рассматривается в более широком контексте культуры в целом.
Курс был впервые объявлен в 2021 году как замена программе по этике и религиозной культуре, которая подвергалась критике и юридическим вызовам. Сабрина Джафрали, преподаватель курса по этике и религиозной культуре в школе Вестмаунт, теперь отвечает за новый курс. Она выразила обеспокоенность тем, что в материал курса могут не включить важные аспекты, такие как история сикхов, мусульман, афро-квебекцев и еврейских общин.
Джафрали подчеркнула, что каждая школа сможет адаптировать программу в соответствии с учебным планом, но она беспокоится о том, что некоторые важные культурные аспекты могут быть упущены. Она отметила, что квебекская культура не является однородной, а состоит из множества культур, которые формируют общую культуру провинции.
Анн-Мари Де Силва отметила, что внедрение программы было поспешным, и выразила обеспокоенность по поводу подготовки учителей.
“Нет определенного учителя для CCQ. В провинции нас всего несколько, поэтому каждый учитель, который придет в сентябре, может быть назначен на преподавание CCQ, и мы гарантированно знаем, что они не получили необходимую подготовку,” – сказала она.
Сабрина Джафрали надеется, что учителя по всей провинции будут использовать курс для обучения навыкам критического мышления и признания множества культур, составляющих Квебек.