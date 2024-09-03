Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Криминал 15-летнего парня сбил автомобиль в Анжу. Подросток погиб
https://montreal.ctvnews.ca/

15-летнего парня сбил автомобиль в Анжу. Подросток погиб

Степан Артемьевский Сен 3, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи 15-летнего парня сбил автомобиль в Анжу. Подросток погиб отключены 3 Просмотров

Трагедия произошла в районе Анжу в Монреале, когда 15-летний подросток погиб после того, как его сбил автомобиль.

 

По словам представителя полиции Монреаля (SPVM) Мануэля Кутюра, это уже 16-е смертельное столкновение в 2024 году, включая 10 случаев гибели пешеходов.

Полиция получила звонок на номер 911 в 8 вечера с сообщением о происшествии.

Водитель внедорожника, 38-летний мужчина, двигался на север по бульвару Луи Х. Ла Фонтен, когда столкнулся с подростком, переходившим улицу на бульваре Метрополитен.

Подросток был доставлен в больницу в критическом состоянии, но, к сожалению, не выжил.

Водитель внедорожника не пострадал.

Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*