15-летнего парня сбил автомобиль в Анжу. Подросток погиб

По словам представителя полиции Монреаля (SPVM) Мануэля Кутюра, это уже 16-е смертельное столкновение в 2024 году, включая 10 случаев гибели пешеходов.
Полиция получила звонок на номер 911 в 8 вечера с сообщением о происшествии.
Водитель внедорожника, 38-летний мужчина, двигался на север по бульвару Луи Х. Ла Фонтен, когда столкнулся с подростком, переходившим улицу на бульваре Метрополитен.
Подросток был доставлен в больницу в критическом состоянии, но, к сожалению, не выжил.
Водитель внедорожника не пострадал.
Расследование продолжается.
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