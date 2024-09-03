15-летнего парня сбил автомобиль в Анжу. Подросток погиб

Трагедия произошла в районе Анжу в Монреале, когда 15-летний подросток погиб после того, как его сбил автомобиль.

По словам представителя полиции Монреаля (SPVM) Мануэля Кутюра, это уже 16-е смертельное столкновение в 2024 году, включая 10 случаев гибели пешеходов.

Полиция получила звонок на номер 911 в 8 вечера с сообщением о происшествии.

Водитель внедорожника, 38-летний мужчина, двигался на север по бульвару Луи Х. Ла Фонтен, когда столкнулся с подростком, переходившим улицу на бульваре Метрополитен.

Подросток был доставлен в больницу в критическом состоянии, но, к сожалению, не выжил.

Водитель внедорожника не пострадал.

Расследование продолжается.

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