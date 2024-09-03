Пассажир Via Rail рассказал о 10-часовой задержке после того, как поезд сломался по пути в Квебек

“Она приехала, чтобы отдохнуть, но это была не расслабляющая поездка,” – сказал Эль Магарики в интервью.
По данным Via Rail, поезд сломался между Монреалем и Квебеком из-за двух последовательных механических неисправностей.
Эль Магарики рассказал, что они сели на поезд в 8:30 утра в субботу, и около 11 утра поезд сломался недалеко от конечной станции. Обычно поездка между Монреалем и Квебеком занимает около 3 часов.
Ситуацию усугубило то, что в поезде не было электричества около 90 минут.
“Они периодически отключали кондиционер. Когда кондиционер не работал, не работали и туалеты, поэтому мы не могли ими пользоваться,” – сказал Эль Магарики.
Via Rail объяснила, что электричество, кондиционер и туалеты отключались для проведения ремонта и сцепки с другим поездом.
Кроме того, компания сообщила, что в регионе не было доступных автобусов для альтернативного транспорта.
С течением времени напряжение в поезде нарастало.
“В тот момент мы начали терять терпение. Мы были в поезде уже 8 часов. Люди с диабетом, пожилые люди, дети – все были раздражены,” – сказал Эль Магарики.
Видео инцидента, распространяющееся в социальных сетях, показывает, как сотрудник Via Rail вырывает телефон из рук пассажира.
“Мы стремимся всегда обеспечивать уважительное и достойное отношение ко всем пассажирам,” – заявил представитель Via Rail.
“Инцидент, в котором сотрудник взял телефон из рук пассажира, будет тщательно расследован, и будут приняты соответствующие меры на основе результатов проверки.”
Via Rail сообщила, что пассажирам были предложены напитки, закуски и еда, доставленная на борт. Однако, по словам Эль Магарики, когда закуски наконец начали раздавать, ничего не осталось, так как пассажиры уже купили все, что было на борту.
Около 9 вечера была вызвана пожарная служба, чтобы помочь перевести пассажиров на другой поезд. К моменту прибытия в Квебек Эль Магарики и его сестра путешествовали почти 14 часов.
Министр транспорта Канады Пабло Родригес заявил в социальной сети X, что пассажиры заслуживают лучшего. Министр сообщил, что на следующей неделе встретится с руководством Via Rail.
“Via Rail понимает, что эта неприятная ситуация повлияла на планы поездки пассажиров, и приносит свои глубочайшие извинения за причиненные неудобства. Пострадавшие пассажиры получат полный возврат средств и 100% кредит на будущие поездки.”
Однако Эль Магарики считает, что этого недостаточно.
“Я сомневаюсь, что снова воспользуюсь услугами Via Rail. Я лучше проеду шесть часов на машине или полечу самолетом. Я заплачу больше, чтобы получить лучшее обслуживание,” – сказал он.
Тем временем Эль Магарики уже забронировал обратный билет в Монреаль и надеется, что поездка домой пройдет без проблем.
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