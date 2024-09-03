Пассажир Via Rail рассказал о 10-часовой задержке после того, как поезд сломался по пути в Квебек

“Она приехала, чтобы отдохнуть, но это была не расслабляющая поездка,” – сказал Эль Магарики в интервью.

По данным Via Rail, поезд сломался между Монреалем и Квебеком из-за двух последовательных механических неисправностей.

Эль Магарики рассказал, что они сели на поезд в 8:30 утра в субботу, и около 11 утра поезд сломался недалеко от конечной станции. Обычно поездка между Монреалем и Квебеком занимает около 3 часов.

Ситуацию усугубило то, что в поезде не было электричества около 90 минут.

“Они периодически отключали кондиционер. Когда кондиционер не работал, не работали и туалеты, поэтому мы не могли ими пользоваться,” – сказал Эль Магарики.

Via Rail объяснила, что электричество, кондиционер и туалеты отключались для проведения ремонта и сцепки с другим поездом.

Кроме того, компания сообщила, что в регионе не было доступных автобусов для альтернативного транспорта.

С течением времени напряжение в поезде нарастало.

“В тот момент мы начали терять терпение. Мы были в поезде уже 8 часов. Люди с диабетом, пожилые люди, дети – все были раздражены,” – сказал Эль Магарики.

Видео инцидента, распространяющееся в социальных сетях, показывает, как сотрудник Via Rail вырывает телефон из рук пассажира.

“Мы стремимся всегда обеспечивать уважительное и достойное отношение ко всем пассажирам,” – заявил представитель Via Rail.

“Инцидент, в котором сотрудник взял телефон из рук пассажира, будет тщательно расследован, и будут приняты соответствующие меры на основе результатов проверки.”