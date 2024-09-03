Книга дня: «Один на один» Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского

Название сборника точно отражает его суть.
Главные герои произведений учатся разбираться в людях и, что важнее, понимать себя, определять свои взгляды и находить правильный путь в жизни.
Повесть Дмитрия Ищенко является дебютной для автора и показывает его поиск собственного стиля.
«Ворон» Евгения Рудашевского считается одним из лучших его произведений.
Оба автора подчеркивают, что подростковый возраст — это ключевой период для формирования жизненной позиции и определения своего места в жизни.
Вот несколько произведений Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского, которые могут вас заинтересовать:
Дмитрий Ищенко
- “Териберка” – Эта повесть вошла в шорт-лист премии им. И. П. Белкина и рассказывает о жизни в северном поселке.
- “В поисках мальчишеского бога” – Книга, отмеченная премией имени В. П. Крапивина, повествует о приключениях и взрослении.
- “Терпкий ветер весны” – Еще одно произведение, которое заслуживает внимания.
Евгений Рудашевский
- “Здравствуй, брат мой Бзоу!” – История о дружбе абхазского юноши с дельфином, отмеченная премией “Книгуру”.
- “Тайна пропавшей экспедиции” – Приключенческая повесть о поисках пропавшего геолога.
- Серия “Город Солнца” – Включает книги “Глаза смерти”, “Стопа бога”, “Голос крови” и “Сердце мглы”.