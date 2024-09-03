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Деятельность Канадской медиа группы Книга дня: «Один на один» Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского
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Книга дня: «Один на один» Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского

Степан Артемьевский Сен 3, 2024 Деятельность Канадской медиа группы, Литературная страница, Новости, Образование Комментарии к записи Книга дня: «Один на один» Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского отключены 0 Просмотров

Сборник повестей «Один на один» Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского рассказывает о подростках, которые сталкиваются с трудностями в отношениях с окружающими, но чаще всего остаются один на один с самими собой.

 

Название сборника точно отражает его суть.

Главные герои произведений учатся разбираться в людях и, что важнее, понимать себя, определять свои взгляды и находить правильный путь в жизни.

Повесть Дмитрия Ищенко является дебютной для автора и показывает его поиск собственного стиля.

«Ворон» Евгения Рудашевского считается одним из лучших его произведений.

Оба автора подчеркивают, что подростковый возраст — это ключевой период для формирования жизненной позиции и определения своего места в жизни.

Вот несколько произведений Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского, которые могут вас заинтересовать:

Дмитрий Ищенко

  1. “Териберка” – Эта повесть вошла в шорт-лист премии им. И. П. Белкина и рассказывает о жизни в северном поселке.
  2. “В поисках мальчишеского бога” – Книга, отмеченная премией имени В. П. Крапивина, повествует о приключениях и взрослении.
  3. “Терпкий ветер весны” – Еще одно произведение, которое заслуживает внимания.

Евгений Рудашевский

  1. “Здравствуй, брат мой Бзоу!” – История о дружбе абхазского юноши с дельфином, отмеченная премией “Книгуру”.
  2. “Тайна пропавшей экспедиции” – Приключенческая повесть о поисках пропавшего геолога.
  3. Серия “Город Солнца” – Включает книги “Глаза смерти”, “Стопа бога”, “Голос крови” и “Сердце мглы”.
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