Книга дня: «Один на один» Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского

Сборник повестей «Один на один» Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского рассказывает о подростках, которые сталкиваются с трудностями в отношениях с окружающими, но чаще всего остаются один на один с самими собой.

Название сборника точно отражает его суть.

Главные герои произведений учатся разбираться в людях и, что важнее, понимать себя, определять свои взгляды и находить правильный путь в жизни.

Повесть Дмитрия Ищенко является дебютной для автора и показывает его поиск собственного стиля.

«Ворон» Евгения Рудашевского считается одним из лучших его произведений.

Оба автора подчеркивают, что подростковый возраст — это ключевой период для формирования жизненной позиции и определения своего места в жизни.

Вот несколько произведений Дмитрия Ищенко и Евгения Рудашевского, которые могут вас заинтересовать: Дмитрий Ищенко “Териберка” – Эта повесть вошла в шорт-лист премии им. И. П. Белкина и рассказывает о жизни в северном поселке. “В поисках мальчишеского бога” – Книга, отмеченная премией имени В. П. Крапивина, повествует о приключениях и взрослении. “Терпкий ветер весны” – Еще одно произведение, которое заслуживает внимания. Евгений Рудашевский “Здравствуй, брат мой Бзоу!” – История о дружбе абхазского юноши с дельфином, отмеченная премией “Книгуру”. “Тайна пропавшей экспедиции” – Приключенческая повесть о поисках пропавшего геолога. Серия “Город Солнца” – Включает книги “Глаза смерти”, “Стопа бога”, “Голос крови” и “Сердце мглы”. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.