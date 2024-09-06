Канада и США нарастили импорт российской фанеры и картона

Этот рост импорта связан с тем, что прежний ключевой покупатель российской фанеры ввел эмбарго на поставки.

В целом, на страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям, пришлось около 20% от общего объема экспортных поставок российской фанеры в январе-июне 2024 года.

Импорт фанеры в Китай вырос в 2,1 раза до 173 000 кубических метров, в Казахстан — на 18% до 48 100 кубических метров, а Индия увеличила закупки на 17% до 7 860 кубических метров.

Интересно, что экспорт российской древесины также вырос на 2,5% в годовом выражении в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим годом.