Канада и США нарастили импорт российской фанеры и картона

США увеличили импорт на 10% до 83 800 кубических метров, хотя в денежном выражении поставки упали на 16% до 37,3 миллиона долларов.
Канада увеличила импорт в 2,3 раза до 7 710 кубических метров.
Этот рост импорта связан с тем, что прежний ключевой покупатель российской фанеры ввел эмбарго на поставки.
В целом, на страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям, пришлось около 20% от общего объема экспортных поставок российской фанеры в январе-июне 2024 года.
Импорт фанеры в Китай вырос в 2,1 раза до 173 000 кубических метров, в Казахстан — на 18% до 48 100 кубических метров, а Индия увеличила закупки на 17% до 7 860 кубических метров.
Интересно, что экспорт российской древесины также вырос на 2,5% в годовом выражении в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим годом.
Основными производителями фанеры в мире являются:
- Китай: Китай является крупнейшим производителем фанеры в мире, благодаря обширным лесным ресурсам и развитой промышленной базе.
- Россия: Россия занимает второе место по производству фанеры, особенно известна своей высококачественной березовой фанерой.
- США: США также являются крупным производителем фанеры, особенно из хвойных пород древесины. и тем не менее, закупают достаточное количество фанеры и картона из-за рубежа.
- Канада: Канада производит значительное количество фанеры, в основном из хвойных пород, таких как ель и сосна.
- Финляндия: Финляндия известна своей качественной фанерой, производимой из березы и других лиственных пород.
Эти страны обладают значительными лесными ресурсами и развитой инфраструктурой для производства фанеры, что позволяет им быть лидерами на мировом рынке.
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