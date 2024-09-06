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Новости Канада и США нарастили импорт российской фанеры и картона
akrasdia.ru

Канада и США нарастили импорт российской фанеры и картона

Степан Артемьевский Сен 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада и США нарастили импорт российской фанеры и картона отключены 2 Просмотров

Да, действительно, США и Канада значительно увеличили импорт российской фанеры в первой половине 2024 года.

 

США увеличили импорт на 10% до 83 800 кубических метров, хотя в денежном выражении поставки упали на 16% до 37,3 миллиона долларов.

Канада увеличила импорт в 2,3 раза до 7 710 кубических метров.

Этот рост импорта связан с тем, что прежний ключевой покупатель российской фанеры ввел эмбарго на поставки.

В целом, на страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям, пришлось около 20% от общего объема экспортных поставок российской фанеры в январе-июне 2024 года.

Импорт фанеры в Китай вырос в 2,1 раза до 173 000 кубических метров, в Казахстан — на 18% до 48 100 кубических метров, а Индия увеличила закупки на 17% до 7 860 кубических метров.

Интересно, что экспорт российской древесины также вырос на 2,5% в годовом выражении в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим годом.

Основными производителями фанеры в мире являются:

  1. Китай: Китай является крупнейшим производителем фанеры в мире, благодаря обширным лесным ресурсам и развитой промышленной базе.
  2. Россия: Россия занимает второе место по производству фанеры, особенно известна своей высококачественной березовой фанерой.
  3. США: США также являются крупным производителем фанеры, особенно из хвойных пород древесины. и тем не менее, закупают достаточное количество фанеры и картона из-за рубежа.
  4. Канада: Канада производит значительное количество фанеры, в основном из хвойных пород, таких как ель и сосна.
  5. Финляндия: Финляндия известна своей качественной фанерой, производимой из березы и других лиственных пород.

Эти страны обладают значительными лесными ресурсами и развитой инфраструктурой для производства фанеры, что позволяет им быть лидерами на мировом рынке.

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