Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские эксперты озабочены качеством молока от клонированных коров
Milk
Молоко

Канадские эксперты озабочены качеством молока от клонированных коров

Степан Артемьевский Сен 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские эксперты озабочены качеством молока от клонированных коров отключены 3 Просмотров

30 августа старший директор лаборатории агропродовольственной аналитики в университете Далхаузи выразил обеспокоенность тем, что молоко, яйца и мясо от клонированных животных могут скоро появиться на рынке без ведома потребителей.

 

Агентство здравоохранения Канады призвало общественность и промышленность присылать свои отзывы по этому вопросу до 25 мая, чтобы обновить политику в отношении продуктов, полученных от клонированных животных.

Сейчас временная политика гласит, что такие продукты считаются «новыми продуктами питания», так как они получены с помощью новой репродуктивной технологии, которая может существенно изменить их свойства.

Эксперт Шарлебуа отметил, что потребители вряд ли примут эту технологию без обязательной маркировки, напомнив о негативной реакции на генетически модифицированного лосося, от которого розничные продавцы отказались, несмотря на его безопасность.

Он также подчеркнул, что клонирование — это дорогостоящий процесс, и аргумент о снижении цен на продукты вряд ли убедителен.

«Министерство здравоохранения Канады, похоже, готово принять технологии, влияющие на агропродовольственный сектор, не принимая во внимание права и предпочтения потребителей. Довольно позорно», — заключает эксперт.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*