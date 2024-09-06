Канадские эксперты озабочены качеством молока от клонированных коров

30 августа старший директор лаборатории агропродовольственной аналитики в университете Далхаузи выразил обеспокоенность тем, что молоко, яйца и мясо от клонированных животных могут скоро появиться на рынке без ведома потребителей.

Агентство здравоохранения Канады призвало общественность и промышленность присылать свои отзывы по этому вопросу до 25 мая, чтобы обновить политику в отношении продуктов, полученных от клонированных животных.

Сейчас временная политика гласит, что такие продукты считаются «новыми продуктами питания», так как они получены с помощью новой репродуктивной технологии, которая может существенно изменить их свойства.

Эксперт Шарлебуа отметил, что потребители вряд ли примут эту технологию без обязательной маркировки, напомнив о негативной реакции на генетически модифицированного лосося, от которого розничные продавцы отказались, несмотря на его безопасность.

Он также подчеркнул, что клонирование — это дорогостоящий процесс, и аргумент о снижении цен на продукты вряд ли убедителен.

«Министерство здравоохранения Канады, похоже, готово принять технологии, влияющие на агропродовольственный сектор, не принимая во внимание права и предпочтения потребителей. Довольно позорно», — заключает эксперт.

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