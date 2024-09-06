Китай проведет расследование из-за повышения Канадой таможенных пошлин

Китай выразил решительное несогласие с действиями Канады и объявил о запуске антидискриминационного расследования в ответ на повышение таможенных пошлин на китайские электромобили, сталь и алюминий.

Министерство коммерции Китая заявило, что эти меры соответствуют китайским законам и правилам ВТО.

Кроме того, Китай начнет антидемпинговые расследования в отношении импорта семян рапса и химической продукции из Канады.

Как вы думаете, как это может повлиять на торговые отношения между этими странами? И каковых цен на рынке следует ожидать потребителю?