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Китай проведет расследование из-за повышения Канадой таможенных пошлин

Степан Артемьевский Сен 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Китай проведет расследование из-за повышения Канадой таможенных пошлин отключены 2 Просмотров

Китай действительно начал антидискриминационное расследование в отношении Канады после того, как Канада объявила о повышении таможенных пошлин на электромобили, сталь и алюминий из Китая.

 

Эти меры включают 100% тариф на электромобили и 25% тариф на сталь и алюминий.

В ответ Китай также начал антидемпинговые расследования в отношении импорта семян рапса и химической продукции из Канады.

Эти шаги являются частью более широкого торгового конфликта, включающего также требования Китая к США снизить пошлины на китайские товары.

На данный момент Канада официально не прокомментировала антидискриминационное расследование, начатое Китаем.

Однако, учитывая, что Канада недавно объявила о введении высоких пошлин на китайские электромобили, сталь и алюминий, можно ожидать, что ответ будет направлен на защиту своих экономических интересов и объяснение причин введения этих пошлин.

Китай выразил решительное несогласие с действиями Канады и объявил о запуске антидискриминационного расследования в ответ на повышение таможенных пошлин на китайские электромобили, сталь и алюминий.

Министерство коммерции Китая заявило, что эти меры соответствуют китайским законам и правилам ВТО.

Кроме того, Китай начнет антидемпинговые расследования в отношении импорта семян рапса и химической продукции из Канады.

Как вы думаете, как это может повлиять на торговые отношения между этими странами? И каковых цен на рынке следует ожидать потребителю?

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