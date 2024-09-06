Китай проведет расследование из-за повышения Канадой таможенных пошлин

Эти меры включают 100% тариф на электромобили и 25% тариф на сталь и алюминий.
В ответ Китай также начал антидемпинговые расследования в отношении импорта семян рапса и химической продукции из Канады.
Эти шаги являются частью более широкого торгового конфликта, включающего также требования Китая к США снизить пошлины на китайские товары.
На данный момент Канада официально не прокомментировала антидискриминационное расследование, начатое Китаем.
Однако, учитывая, что Канада недавно объявила о введении высоких пошлин на китайские электромобили, сталь и алюминий, можно ожидать, что ответ будет направлен на защиту своих экономических интересов и объяснение причин введения этих пошлин.
Китай выразил решительное несогласие с действиями Канады и объявил о запуске антидискриминационного расследования в ответ на повышение таможенных пошлин на китайские электромобили, сталь и алюминий.
Министерство коммерции Китая заявило, что эти меры соответствуют китайским законам и правилам ВТО.
Кроме того, Китай начнет антидемпинговые расследования в отношении импорта семян рапса и химической продукции из Канады.
Как вы думаете, как это может повлиять на торговые отношения между этими странами? И каковых цен на рынке следует ожидать потребителю?