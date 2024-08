С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает пасмурная и дождливая среда. Утром 13°C, Днём 15°C, Вечером 14°C, облачно, периодические дожди. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года. Цель даты, отмечаемой 21 августа, – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

Православные в этот день отмечают память епископа Мирона Критского. По преданию, он был удивительно добрым человеком, и с его именем связано множество легенд. Например, рассказывают, что когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры, забравшиеся в его амбар, складывают зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью воры обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцам.

На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», — приговаривали люди. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь ожидается ненастным.

21 августа 1911 года «Джоконда» была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджей. Пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт, и начались поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждение и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить. Только через 2 года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии, тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к одному году тюрьмы.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

