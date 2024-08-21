Недавние наводнения в Монреале выявили местонахождение скрытых рек

9 августа, когда над Южным Квебеком безостановочно лил дождь, Джеймс Мерчисон и его жена добрались до Монреаля из Оттавы.

Они потратили на это четыре часа, хотя обычно поездка занимала два. Мерчисон планировал поужинатьс друзьями в городе около 8:30 вечера. Пара остановилась у родственников его жены, чтобы посетить свадьбу, которая должна была состояться в выходные.

Когда они въехали в Киркленд на западной окраине острова Монреаль, движение на шоссе 40 внезапно замедлилось. Вода начала прибывать, пока не перекрыла дорогу спереди и сзади. Несколько автомобилей оказались под водой, и не успели они опомниться, как Мерчисон, его жена и еще около 150 автомобилей оказались в ловушке.

“Все произошло очень быстро”, – сказал Мерчисон. Минуты превратились в часы. “Мы просто застряли на маленьком острове на шесть часов”.

Бедственное положение Мерчисона меркло по сравнению с сотнями жителей Монтреала и Квебека, чьи подвалы и — в некоторых случаях в регионах Лаврентид и Мориси — целые дома были повреждены из-за сильного дождя. В Монреале за 24 часа выпало до 158 миллиметров осадков; в других частях провинции это количество увеличилось до 200 миллиметров.

Муниципалитеты по всему Квебеку оказались под пристальным вниманием возмущенных жителей, но мэры, такие как Валери Плант из Монреаля, защищали свою работу, заявляя, что невозможно идти в ногу с увеличением частоты проливных дождей, вызванных изменением климата.

“В некоторых городах это лесные пожары или торнадо. Для нас это вода”, – сказал Плант в телевизионном интервью Radio-Canada во вторник. Мэр сказала, что с тех пор, как она вступила в должность семь лет назад, город занимается заменой подземных туннелей, которыми пренебрегали десятилетиями. Она перечислила инициативы по поглощению дождевой воды, в том числе создание большего количества зеленых зон и посадка деревьев. В конечном счете, по ее словам, “риск никогда не будет нулевым”.

Но открытие, сделанное Мерчисоном, когда он сидел в своей машине, может дать ключ к пониманию того, куда девается вода в городе и на острове в целом, когда ее становится слишком много.

“Мне просто любопытно, не нахожусь ли я в реке”, — сказал Мерчисон, который слышал, что города строились над небольшими реками и речными потоками, которые были ограничены подземными туннелями, водопропускными трубами, а в некоторых случаях были зарыты в землю.

Порывшись в своем телефоне, он нашел две карты острова Монреаль, датированные 1744 и 1892 годами, на которых была изображена река прямо там, где стоял он и все остальные машины.

Старые карты раскрывают всевозможные секреты, и в последние годы, когда количество проливных дождей увеличивается, ученые и градостроители обратились к многовековой картографии, чтобы понять районы, которые могут быть подвержены наводнениям.

Поскольку города в основном построены из бетона, они не могут хорошо впитывать воду, и в конечном итоге она скапливается в низинах или на плоских равнинах. Возможно, именно в этих местах когда-то протекали реки или ручьи.

Все крупные города Канады были, по сути, построены поверх сетей водных путей, отводя притоки в часто перегруженные канализационные сети.

“Наш рельеф напоминает о наличии этих водных путей”, – говорит Паскаль Руйе, градостроитель и основатель Les Ateliers Ublo, компании, которая помогает муниципалитетам Квебека в реализации проектов зеленой инфраструктуры.

“В местах, где были проложены водные пути, почва часто уже пропитана влагой, поэтому она не может впитывать больше воды, и вода не может попасть в ручей”, – сказал Руйе. “Это создает проблему”.

По словам Джеймса Мерчисона, прибывшего на шоссе № 40, пожарные, в конце концов, прибыли, убедились, что все в порядке, и уехали. Около часа ночи вода спала, и стало достаточно ясно, чтобы снова начать движение.

Мерчисон так и не смог выпить (даже его приятели с трудом нашли бар с электричеством), но они с женой смогли присутствовать на свадьбе.

Представитель мэрии Киркленда Джерри Ву (Jerry Vu) сообщил в электронном письме, что городские власти “все еще расследуют то, что произошло в прошлую пятницу на шоссе 40, поэтому нам еще рано давать комментарии”.

Мерчисон по-прежнему не впечатлен.

“Я думаю, вы, ребята, действительно перестарались с инфраструктурой автомобильных дорог в 1960-х годах”, – сказал он.

Руйе, градостроитель, сказал, что автомобильные дороги по всему миру часто подвергаются риску затопления, потому что они проходят в низких, ровных районах, где их было легко строить. На прошлой неделе она и четверо ее коллег из конкурирующих фирм подписали открытое письмо, в котором говорится, что еще не поздно внедрить экологичную инфраструктуру.

Министерство транспорта Квебека сообщило в электронном письме, что оно работает над обновлением инфраструктуры автомобильных дорог, чтобы сделать ее более устойчивой к изменению климата.

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