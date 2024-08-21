Монреаль призывает к переносу некоторых дневных служб в вызывающий споры приют для бездомных

Власти Монреаля просят правительство Квебека перенести некоторые дневные службы, предоставляемые в приюте для бездомных в районе Сент-Анри, расположенном менее чем в 100 метрах от начальной школы, до начала учебного года.

Но, как пояснили во вторник городские власти, помещение для ингаляции наркотиков под наблюдением, предлагаемое в доме Бенуа Лабра, всего в нескольких шагах от начальной школы Виктора-Руссело, не входит в это требование.

Центр вызвал критику со стороны местных жителей еще до своего открытия в апреле и в последующие месяцы, причем некоторые родители заявили, что были ошеломлены решением разместить контролируемое место для употребления наркотиков в здании, расположенном так близко к школе их детей, в которой учатся 300 учеников от дошкольного до шестого класса.

На заседании городского совета в понедельник Энтони Капанелли, житель Юго-Западного района, который живет рядом с приютом, сказал, что люди в этом районе беспокоятся о возвращении в школу. Он попросил мэра района Бенуа Дорайса объяснить, какие меры принимаются для решения этих проблем.

Дорайс, который также является членом исполнительного комитета города, ответственным за жилищное строительство, признал, что между жителями и пользователями дневного центра существуют трудности, несмотря на принятие различных мер, направленных на улучшение чистоты и условий совместного проживания.

“К сожалению, здесь очень много неучтивости, и совместное проживание гораздо сложнее”, – сказал Дорайс.

Он сказал, что обратился к министру социальных служб Лайонелу Карманту с просьбой перенести занятия дневного центра “в более подходящее место” до того, как учащиеся вернутся в школу, добавив, что муниципалитет готов помочь найти новое место для предоставления услуг.

“На самом деле именно то, что связано с дневным центром, создает наибольшие трудности для жителей, создает ощущение незащищенности”, – сказал он.

В интервью телеканалу CBC во вторник Дорайс пояснил, что дневной приют придется перенести, но жилье и контролируемое помещение для ингаляций наркотиков, которое принимает от шести до восьми человек в день, останется.

Дорайс сказал, что посетители дневного приюта остаются по соседству и употребляют наркотики на улице, что вызывает у жителей опасения.

В прошлом месяце власти Монреаля объявили о планах начать процесс общественных консультаций в надежде найти способы “гармоничной жизни” с бездомным населением города. Город стремится поощрять социальное сожительство, одновременно предоставляя ресурсы и услуги бездомному населению, особенно в районах, которые не привыкли к такой реальности.

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