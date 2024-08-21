Апелляционный суд отменил постановление о проведении раскопок в бывшей больнице Макгилла

Апелляционный суд Квебека в пятницу отменил решение суда низшей инстанции, которое обязывало Университет Макгилла соблюдать соглашение, достигнутое с женщинами из числа коренных народов, о продолжении земляных работ на месте старой Королевской больницы Виктории в Монреале при определенных условиях.

В своем решении Апелляционный суд написал, что судья “неправильно оценил объем своих полномочий по вынесению охранных приказов”.

“Вынесенный им судебный приказ не подлежит исполнению”, – написал Апелляционный суд. “Под видом меры по урегулированию дела он определил права сторон по Соглашению и присвоил себе полномочия по надзору за исполнением Соглашения без проведения подлинного обсуждения по существу”.

Эти условия были частью соглашения, достигнутого в ноябре с “Матерями могавков” — группой женщин Каниенкеха:ка, — в котором говорилось о поиске возможных безымянных могил на этом месте.

Соглашение было заключено после того, как “Матери-могавки”, также известные как “Каниенкеха: ка Хнистенсера”, подали гражданский иск в марте 2023 года, стремясь остановить раскопки.

Группа утверждала, что на этом месте могут быть безымянные могилы коренных жителей, которые могут быть раскопаны, а также археологические останки доколониального ирокезского поселения.

На этом сайте также находится Мемориальный институт Аллана, где в 1950-х и 1960-х годах проводились эксперименты по контролю над сознанием, финансируемые ЦРУ.

До заключения сделки “Матери—могавки” утверждали, что университет и Общество инфраструктуры Квебека не привлекли должным образом группу археологов, назначенных для наблюдения за поиском возможных безымянных захоронений на территории бывшей больницы – месте будущего расширения кампуса в центре города.

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