Забастовка железнодорожников затронет более 32 000 пассажиров пригородных поездов

Более 32 000 пассажиров пригородных поездов по всей стране будут вынуждены искать новые маршруты до офиса, если на этой неделе в Canadian Pacific Kansas City Ltd. начнется перерыв в работе.

Транспортные власти заявляют, что некоторые пригородные линии, которые курсируют по трассам CPKC в Торонто, Монреале и Ванкувере, будут приостановлены, если диспетчеры уйдут с работы в 12:01 по восточному времени в четверг вместе с 3200 другими работниками.

Железная дорога заявила, что уволит сотрудников, если не будет заключен новый контракт или если Канадская железнодорожная конференция Teamsters не согласится на обязательный арбитраж, что профсоюз отверг. Teamsters также объявили о 72-часовой забастовке, которая начнется через минуту после полуночи в четверг.

Уже начато поэтапное отключение сетей CPKC и Canadian National Railway Co., поскольку переговоры между обеими компаниями и профсоюзом затягиваются. Canadian Pacific запретила практически все новые поставки во вторник утром, а CN планирует сделать то же самое в среду.

Из-за потенциальной остановки работы могут пострадать пригородные линии West Coast Express компании TransLink в районе Ванкувера, линии Metrolinx Milton и Hamilton GO в районе Большого Торонто, а также линии Exo Candiac, Saint-Jerome и Vaudreuil/Hudson в районе Монреаля.

“Без работы железнодорожных диспетчеров CPKC наши поезда на этих трех линиях не смогли бы курсировать”, – сказал представитель Exo Эрик Эдстрем в электронном письме на французском языке.

По данным транспортных агентств, на три линии в Монреале приходится 21 000 ежедневных пассажиров, в то время как в районе Большого Торонто, по данным транспортных агентств, около 8 100 клиентов будут вынуждены отказаться от поездок. В Ванкувере более 3000 пассажиров ежедневно садятся на поезд West Coast Express.

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