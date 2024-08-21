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Новости Новости дня Делового Монреаля за 20 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 20 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 20, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 4 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Комиссар по лоббированию: Жан-Франсуа Рутье хочет ужесточить законы для бизнеса, стремящегося влиять на государственные решения, считая, что действующий закон слишком мягок.
  • Hydro-Québec в США: Дочерняя компания Hydro-Québec, Evlo Energy Storage, ввела в эксплуатацию свой первый проект в США, специализируясь на аккумуляторных системах хранения энергии.
  • Страхование жилья: Около 70 000 заявок на страхование жилья было получено страховщиками Квебека после проливных дождей 9 августа, сообщило Страховое бюро Канады.
  • Штрафы для мотоциклистов: Двум мотоциклистам придется заплатить штрафы на сумму более $2500 за превышение скорости более 200 км/ч на 20-м шоссе Монреаля.
  • Полицейская погоня: Два человека погибли в результате полицейской погони на шоссе А-40 в Ланодьере из-за мелкого правонарушения в бизнесе.
  • Крушение вертолета: Двое мужчин и женщина погибли в результате крушения вертолета на озере Элверт, на полпути между Маниваки и Валь-д’Ор.
  • Переезд продовольственного банка: Продовольственный банк La Bouchée Generice переезжает в более просторное помещение, чтобы удовлетворить растущий спрос на помощь.
  • Кипячение воды: Во всем северном районе Монреаля рекомендовано профилактическое кипячение воды, предупредили городские власти.
  • Смерть Жан-Клода Лесперанса: Квебекский продюсер Жан-Клод Лесперанс умер 13 августа. Он поставил более 700 спектаклей и руководил карьерой многих известных артистов.

В Канаде

  • Перебои в малом бизнесе: За последние пять лет 70% малых предприятий в Канаде столкнулись с перебоями из-за строительных проектов.
  • Сокращение рабочих мест: Компания Skip and Just Eat сократит 800 рабочих мест в Канаде в рамках реструктуризации.
  • Снижение инфляции: В июле годовой уровень инфляции в Канаде снизился до 2,5%, что подтверждает ожидания снижения процентной ставки в сентябре.
  • Сбой в аэропортах: Агентство пограничной службы Канады сообщило о частичном сбое в работе системы в аэропортах, который был устранен во второй половине дня.
  • Забастовка диспетчеров: Забастовка диспетчеров и 3200 других сотрудников приведет к остановке движения пригородных поездов в Канаде, включая три линии Exo в Монреале.
  • Снижение доходов семей: Средний доход семей после уплаты налогов в 2022 году снизился по сравнению с 2021 годом.

В России

  • Арест автогонщика: В аэропорту Пулково арестован известный израильско-канадский автогонщик Джошуа Карту.
  • Визит Путина в Чечню: Президент Владимир Путин впервые за 13 лет посетил Чеченскую Республику, где его встретил глава региона Рамзан Кадыров.
  • Задержание чиновника: Глава Управления цифровой трансформации ФСИН России задержан по подозрению в получении взятки.
  • Визит Ли Цяна: Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Мишустиным.
  • Возвращение пластинок «Мелодия»: В России вновь появятся пластинки старейшей фирмы «Мелодия», которая построит завод в Новосибирске.
  • Беременность Ольги Бузовой: Певица Ольга Бузова намекнула на беременность.
  • Рост заболеваемости COVID-19: Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,4%.

В мире

  • Азербайджан и БРИКС: Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.
  • Трамп и Маск: Дональд Трамп заявил, что хотел бы предложить Илону Маску должность советника или пост в администрации в случае своей победы на выборах.
  • Угроза оспы обезьян в Нигерии: В Нигерии объявлена максимальная угроза распространения оспы обезьян, подтвержденные случаи отмечены в 33 штатах из 36.
  • Исследование старения: Ученые из Стэнфордского университета и Наньянского технологического университета в Сингапуре обнаружили, что люди стареют на молекулярном уровне в два ускоренных этапа: в 44 и 60 лет.
  • Сделки россиян с недвижимостью в Финляндии: В Финляндии одобрили большинство сделок россиян с недвижимостью.
  • Возвращение тел заложников: Израиль вернул тела шестерых заложников, погибших в плену ХАМАС.
  • Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: После двух десятилетий отношений, двух помолвок и двух браков певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком.
  • Смерть старейшей женщины: В Испании умерла старейшая женщина в мире в возрасте 117 лет.

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