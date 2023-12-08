Гуляем по Монреалю: Парк Джейн Манс

Парк Джейн Манс (или “Поле Флетчера”) – городской парк в Монреале. Он находится в районе Ле Плато-Монт-Руаяль, на Парк Авеню напротив горы Монт-Руаяль.

История парка Джейн Манс началась еще во второй половине XIX века, когда власти Монреаля приобрели земли на горе Мон-Руаяль и ее окрестностях. Рядом с этой территорией находилась ферма, принадлежавшая мистеру Флетчеру, поэтому парк быстро стал называться “Поле Флетчера”.

В разные времена здесь был военный плац, поле для гольфа и футбольное поле. В 1878 году здесь установился Монреальский выставочный центр “Кристал Палас”, который, к сожалению, был полностью уничтожен пожаром в июле 1896 года.

Сегодняшнее название парк получил в честь французской медсестры Джейн Манс, одной из основателей Монреаля и основательницы городской больницы “Hôtel-Dieu de Montréal”. Идея переименования была высказана впервые на Монреальском Евхаристическом Конгрессе в 1910 году и получила широкую поддержку общественности, но официальное переименование “Поля Флетчера” в “Парк Джейн Манс” произошло только в 1990 году.

Сейчас Парк Джейн Манс является одним из лучших мест в Монреале для активного отдыха и пикника на свежем воздухе. Здесь есть футбольное поле, теннисные корты, поле для софтбола, детские игровые площадки и многое другое. Летом в парке работает детский бассейн, а зимой устраиваются два катка – один для свободного катания, а другой для командных видов спорта (работают катки обычно с середины декабря до середины марта).

Джейн Манс – французская медсестра и поселенка Новой Франции. Она прибыла в Новую Францию через два года после того, как монахини-урсулинки приехали в Квебек. Среди основателей Монреаля в 1642 году она основала его первую больницу Hôtel-Dieu de Montréal в 1645 году. Она дважды возвращалась во Францию в поисках финансовой поддержки для больницы. После того, как в течение многих лет она оказывала большую часть ухода непосредственно, в 1657 году она наняла трёх сестёр из госпитальеров Сен-Жозеф и продолжила руководить больницей.

Манс была членом Société Notre-Dame de Montréal. Цель организации состояла в том, чтобы обратить туземцев в христианство и найти в Монреале больницу, аналогичную той, что была в Квебеке.

В 1650 году Манс посетила Францию, вернувшись с 22 000 французских ливров от герцогини д’Эгийон для финансирования больницы (которая позже была увеличена до 40 500 ливров). По возвращении в Монреаль она обнаружила, что нападения ирокезов угрожают колонии, и ссудила больничные деньги господину де Мезоннёву, который вернулся во Францию, чтобы организовать отряд из ста человек для защиты колонии.

Манс совершила вторую поездку во Францию в 1657 году в поисках финансовой помощи для больницы. В то же время она охраняла трёх сестёр религиозных госпитальеров святого Иосифа из монастыря Ла-Флеш в Анжу: Джудит Моро де Брезоль, Катрин Мейс и Мари Майе. На обратном пути у них был трудный переход, усугублённый вспышкой чумы на борту, но все четыре женщины выжили. Хотя Франсуа Лаваль пытался оставить сестёр в Квебеке для этой больницы, в конце концов они добрались до Монреаля в октябре 1659 года.

С помощью новых сестёр Манс смогла обеспечить непрерывную работу больницы. Остальные годы она жила более спокойно.

Она умерла в 1673 году после продолжительной болезни и была похоронена в церкви госпиталя Отель-Дьё. В то время как церковь и её дом были снесены в 1696 году для реконструкции, её работу продолжали религиозные госпитальеры Святого Иосифа. Три монахини, которых она наняла в 1659 году, работали администраторами больницы. Двумя веками позже, в 1861 году, госпиталь был перенесён к подножию горы Мон Рояль.