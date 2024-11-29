Клиника космического здоровья появится на Западном острове Монреаля

Новая клиника с ультра-современным была открыта в Пьерфонде в рамках пилотного проекта на Западном острове Монреаля.

В понедельник было открыто новое “Автономное медицинское учреждение”, призванное облегчить работу местной системы здравоохранения.

Вы стоите перед экраном и держите в руках датчики – высокотехнологичное устройство, которое измеряет ваши жизненные показатели и оценивает состояние вашего здоровья.

Это та же технология, которую астронавты, такие как Давид Сен-Жак, использовали в космосе.

“Это делается для того, чтобы повысить уровень самостоятельной заботы о собственном здоровье”, – сказал он. “Это начинается с мониторинга, и в идеале это начинается с какой-то компьютерной системы с искусственным интеллектом, которая может, по крайней мере, сказать вам, больны вы или нет, и, если вы больны, мы собираемся каким-то образом привлечь человека; возможно, медсестру и, в конечном итоге, врача, для того, чтобы вам помочь”.

Недавно установленный пункт оказания медицинской помощи в CLSC Pierrefonds сканирует пользователя и выявляет любые проблемы в течение нескольких минут.

Федеральный депутат Пьерфонд-Доллард Самир Зубери объяснил, что новая система телемедицины называется Connected Care Medical Module, или C2M2.

“Она предназначена для разработки интегрированных и легко развертываемых систем, объединения различных медицинских технологий для решения конкретных проблем здравоохранения”, – сказал он.

Станция будет нацелена в первую очередь на предотвращаемые заболевания и проблемы со здоровьем, которые могут быть неотложными или нет.

Местное управление здравоохранения (CIUSSS) заявляет, что пользователь сразу же получит необходимую информацию.

“Одна из самых больших проблем, с которой вы сталкиваетесь, – это пациенты, стоящие в очереди, которые могут быть здоровы, но некоторые из них могут быть больны, как вы увидите во время некоторых посещений”, – сказал представитель CIUSSS на Западном острове Дэн Габай.

BAUNE – компания, которая разрабатывает эту технологию. Генеральный директор и соучредитель Андреа Галиндо сказал, что такая система телемедицины может быть чрезвычайно полезна в отдаленных населенных пунктах.

“Это может стать ответом на проблему нехватки первичной медико-санитарной помощи в Канаде, особенно в малообеспеченных районах и сообществах с ограниченной доступностью”, – сказала она. “Это также помогает обеспечить медицинское обслуживание для всех и в любом месте”.

Мэр Пьерфонда-Роксборо Джим Бейс отметил, что 20 000 жителей Западных островов испытывают трудности с посещением врача.

“Мы знаем о состоянии здравоохранения в Квебеке, о нехватке врачей и о недостатке медицинской помощи в целом”, – сказал он. “[Это] лишь добавляет нам еще один инструмент для правильной постановки диагноза и последующего лечения”.

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