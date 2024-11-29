Трамп обещает ввести 25%-ный налог на товары из Канады и Мексики

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в первый день своего пребывания на посту он введет 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады и дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая, сославшись на опасения по поводу нелегальной иммиграции и торговли запрещенными наркотиками.

“20 января, в качестве одного из моих многочисленных первых исполнительных указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25-процентный тариф на ВСЕ товары, ввозимые в Соединенные Штаты”, – сказал Трамп в своем посте в Truth Social. Трамп заявил, что тарифы будут действовать до тех пор, пока две страны не прекратят торговлю наркотиками, особенно фентанилом, и не остановят мигрантов, нелегально пересекающих границу. Что касается Китая, то избранный президент обвинил Пекин в том, что он не предпринимает достаточно решительных действий, чтобы остановить поток запрещенных наркотиков, проникающих через границу в США из Мексики.

“До тех пор, пока они не прекратятся, мы будем взимать с Китая дополнительные 10%-ные пошлины, сверх любых дополнительных тарифов, на все их многочисленные товары, ввозимые в Соединенные Штаты Америки”, – сказал Трамп.

Ранее Трамп пообещал отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем и повысить тарифы на китайский импорт более чем на 60% – намного выше, чем те, которые были введены во время его первого президентского срока.

Китайская экономика находится в гораздо более уязвимом положении, учитывая продолжительный спад на рынке недвижимости страны, долговые риски и слабый внутренний спрос.

Доллар вырос более чем на 2% по отношению к мексиканскому песо после того, как Трамп опубликовал сообщение в своей социальной сети.

Министерство иностранных дел Мексики и министерство экономики не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, когда к ним обратилось агентство Reuters.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.