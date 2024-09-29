Мировое сообщество не может остановить нарастание конфликта в Ливане

Военная операция Израиля в Ливане под названием «Стрелы севера», начавшаяся в тот же день, когда стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, вывела ситуацию на Ближнем Востоке на первое место в обсуждениях в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предотвратить «превращение Ливана в вторую Газу», в то время как президент США Джо Байден выразил надежду на дипломатическое разрешение конфликта между Израилем и «Хезболлой». Участники дебатов в Нью-Йорке ограничились призывами к снижению напряженности, избегая жесткой критики Израиля, который настаивает на своей позиции защиты граждан от нападений.

Во время обсуждений в Ливане, по данным заместителя представителя ЮНИСЕФ Этти Хиггинс, всего за один день погибли как минимум 35 детей — больше, чем за предыдущие 11 месяцев. Кроме того, количество жертв израильских атак превысило 550, и около 100 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома.

На фоне конфликта Гутерриш подчеркнул: «Ливан на грани. Мы не можем допустить, чтобы он стал второй Газой».

Первым на ситуацию отреагировал министр обороны Израиля Йоав Галант, обвинив ООН в отсутствии действий по предотвращению атак со стороны «Хезболлы» и невыполнении резолюции 1701 Совета Безопасности. Галант отметил в соцсети X, что «Хезболла» фактически удерживает Ливан в заложниках. Эта резолюция требует отвод «Хезболлы» от границы с Израилем к реке Литани.

В свою очередь, президент США Джо Байден также воздержался от осуждения Израиля, подчеркивая важность дипломатии. По словам Байдена, конфликт не приносит никому пользы, и необходимо искать мирное решение для возвращения жителей в свои дома.

Другие западные лидеры поддержали аналогичный подход, призывая обе стороны остановить насилие. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил о необходимости защиты гражданских лиц и деэскалации конфликта. Премьер Италии Джорджа Мелони акцентировала внимание на палестинской проблеме и поддержала право Израиля на самооборону.

Наиболее резкие высказывания в адрес Израиля прозвучали от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который обвинил страну в агрессии против Ливана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал к прекращению насилия и восстановлению мира. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку народу Палестины, при этом уточнив, что не имеет враждебности к народу Израиля.

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