Вотум недоверия нынешнему премьеру и его кабинету не поддержан

Парламент Канады отказался поддержать вотум недоверия правительству, возглавляемому Джастином Трюдо.

В ходе голосования в Палате общин (нижняя палата) за инициативу выступили 120 депутатов, тогда как 211 проголосовали против, согласно официальным данным на сайте парламента.

Вотум недоверия был предложен Консервативной партией 24 сентября, что стало возможным после решения Новой демократической партии Канады прекратить свою поддержку либералов во главе с Трюдо. Однако две другие оппозиционные группы — Квебекский блок и Нью-Демократическая партия — сразу же заявили, что не поддержат это предложение. Консерваторы ранее уверяли, что намерены вновь поднять этот вопрос до завершения голосования.

Напомним, что сентябре 2021 года в Канаде прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила Либеральная партия, получившая 32,3% голосов избирателей. Ожидается, что следующие выборы состоятся в октябре 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.