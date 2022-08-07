Чтиво выходного дня: Балы с переодеванием

Дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна, была, по мнению современников, очень хороша собой. Отмечали ее белокурые, с рыжиной, волосы, голубые глаза, белоснежную кожу и истинно царственные манеры.

Сознавая свою привлекательность, Елизавета Петровна не имела ни малейшего желания ее прятать. Поэтому при ее дворе постоянно происходили балы, маскарады и другие увеселительные мероприятия, где государыня блистала во всей красе. Никто из ее фрейлин и придворных дам не смел появляться в наряде, даже отдаленно похожем на платье императрицы.

Однако Елизавета Петровна обладала не только красотой, но и неистощимой фантазией. Быстро поняв, что традиционные балы ей наскучили, она придумала новое развлечение: балы с переодеванием.

Главная идея была, по тем временам, достаточно смелой. Дамы надевали на себя мужской наряд, вооружались палашами и шпагами, а на головы водружали треуголки. Длинные локоны скрывались под мужскими париками. А мужчины щеголяли в роскошных, украшенных драгоценными камнями, платьях с глубоким декольте и томно обмахивались веерами после очередного круга вальса.

Заводилой на подобных мероприятиях была, конечно же, сама императрица. Елизавета Петровна появлялась на балу в мужском костюме (например, офицерском мундире), который, кстати, очень ей шел, так как она была высокой и статной. Чувствуя себя вполне непринужденно, она красовалась среди придворных и приглашала на танец «дам».

Что касается ее свиты, то она не разделяла энтузиазма государыни. Дамы чувствовали себя скованно в облегающих мужских панталонах, мужчины же путались в длинных подолах и теряли равновесие во время танцев. Выглядели эти танцующие пары довольно несуразно.

Но выказать свое неудовольствие никто бы не посмел. Елизавета Петровна, будучи от природы не злой, тем не менее легко выходила из себя. Вызывать гнев государыни было опасно. Приходилось терпеть, тем более что сама она по-детски радовалась своим затеям.

Императрица Елизавета славилась не только вспыльчивым нравом, но и непомерной расточительностью, когда дело доходило до нарядов и украшений. Она заказывала сотни нарядов из-за границы и у местных портных, выписывала дорогие духи и драгоценности. Говорят, что ее гардероб насчитывал тысячи платьев, и большинство из них она надевала лишь единожды.

Причина подобной неумеренности кроется, вероятно, в прошлом Елизаветы Петровны. В юности, во время правления Анны Иоанновны, будущая государыня находилась в опале. В ее жизни не было ни нарядов, ни развлечений, только постоянный страх за свою судьбу. Взойдя на престол, она решила отыграться за свою тяжелую юность, и в ее правление не было конца всевозможным празднествам и увеселениям.

Когда к власти пришла императрица Екатерина II, традиция необычных балов какое-то время продолжилась. Но новая царица, в отличие от предшественницы, была более серьезной личностью и больше интересовалась делами государства. Поэтому последующие балы при ее дворе проходили реже и без метаморфоз.