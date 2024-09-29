Цукерберг анонсировал AR-очки Orion с ИИ и нейроинтерфейсом

Марк Цукерберг, основатель Facebook, представил AR-очки под названием Orion, которые интегрируют технологии искусственного интеллекта и дополненной реальности. Эти очки выглядят как обычные, однако обладают примечательными функциями: дисплеи в линзах и микросветодиодные проекторы.

С использованием внешнего процессора и браслета для распознавания жестов, Orion позволяет пользователям получать новый опыт просмотра видео на YouTube и выполнения различных повседневных задач. Цена устройства составляет 10 тысяч долларов.

Тем временем, Илон Маск сообщил о втором успешном нейропроцессе от Neuralink. Первый человек, который прошел имплантацию, Нолан Арбо, отметил значительные улучшения в работе устройства.

Эффективность первого импланта была невысокой из-за неправильной настройки, но после успешных тестов произошло отсоединение части проводов от мозга.

Ранее сообщалось, что был анонсирован бюджетный VR-шлем — Quest 3S, который выйдет в двух версиях: на 128 ГБ и на 256 ГБ с 15 октября. По своим характеристикам он не будет отличаться от Quest 3.

Марк Цукерберг подчеркивает, что очки Orion открывают новые горизонты в использовании технологий дополненной реальности в повседневной жизни. Благодаря интеграции искусственного интеллекта, пользователи смогут не только просматривать видео, но и взаимодействовать с окружением на совершенно новом уровне. Ожидается, что такие функции, как подсказки на экране в реальном времени и распознавание объектов, значительно обогатят пользовательский опыт.

Между тем, успех Neuralink и второй нейропроцессски вызывает повышенный интерес к нейротехнологиям. Нолан Арбо, ставший первым человеком с имплантом, демонстрирует возможности интерфейса мозг-компьютер. Его положительный опыт может быть катализатором для дальнейшего развития нейропротезирования, когда технологии станут более доступными для широкой аудитории.

В то время как высокотехнологичные AR-очки Orion поднимают планку в мире гаджетов, выход бюджетного VR-шлема Quest 3S демонстрирует, что рынок виртуальной реальности также продолжает расти. С дальнейшим снижением цен на устройства, расширяется аудитория пользователей, готовых принять новые технологии и погрузиться в виртуальные миры.

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