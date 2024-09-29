Посол России в Канаде Олег Степанов охарактеризовал Арктический совет как «канал общения» с Канадой

В интервью «Известиям» он отметил, что в рабочих группах совета продолжается этот «канал общения» между Россией и Канадой.

Дипломат упомянул, что сотрудничество в рамках Арктического совета «с трудом продолжается». На взаимодействие влияет, что большинство стран, участвующих в совете, вошли в НАТО.

«Тем не менее, в рабочих группах все же имеется определенный уровень общения. Существует и тонкая связь между коренными народами. Однако в целом ситуация заморожена. Текущая администрация Трюдо полностью зависима от американской политики», — заявил Степанов.

Арктический совет представляет собой межправительственную организацию арктических стран, включая Данию, Исландию, Канаду, Норвегию, Россию, США, Финляндию и Швецию.

В марте 2022 года все члены совета, кроме России, выступили с заявлением о приостановке участия в заседаниях с российским председательством.

Канадская сторона, по словам посла, занимает антироссийскую позицию и тормозит развитие двусторонних отношений, которые в настоящее время фактически заморожены.

Товарооборот между государствами снизился до 88 миллионов долларов, добавил он.

Степанов также отметил, что несмотря на сложные политические обстоятельства, важность Арктического совета как платформы для решения актуальных вопросов региона невозможно переоценить. Он подчеркнул, что сотрудничество в области экологии, изменения климата и устойчивого развития остается приоритетным направлением, требующим общего подхода и понимания со стороны всех участников.

По словам дипломата, коренные народы играют важную роль в поддержании связей между странами, из-за чего их голос должен быть услышан в рамках совета. Тем не менее, он выразил сожаление по поводу того, что политическая напряженность мешает более активному взаимодействию и совместным инициативам.

При этом посол обратил внимание на тот факт, что замороженные отношения не означают полного отсутствия возможностей для диалога. Он призвал к открытости и готовности к обмену мнениями, чтобы восстановить доверие и найти точки соприкосновения.

В конечном итоге, по мнению Степанова, Арктика должна оставаться зоной сотрудничества, а не конфликтов, что требует от стран более конструктивного подхода к решению существующих проблем.

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