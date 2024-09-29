В США обнародовано видео сбитого над Канадой неопознанного объекта

На минувшей среде в Соединенных Штатах обнародовали запись, на которой запечатлен неопознанный летающий предмет, сбитый американским истребителем в феврале прошлого года над Канадой.

Как сообщает телеканал CTVNews, размытой фотографии цилиндрического объекта, предположительно являющегося фотокопией электронного письма, удалось запечатлеть во время его зависания в воздухе за несколько дней до того, как он был уничтожен в канадской провинции Юкон, которая граничит с Аляской.

Объект изначально перемещался из Аляски в Канаду.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки первым зафиксировало “высотный воздушный объект” на высоте около 13 километров, после чего были подняты самолеты для его наблюдения.

Он был сбит 11 февраля, став одним из трех объектов, уничтоженных в этом месяце, после того как ранее был сбит китайский шпионский аэростат.

Все три объекта были меньшего размера по сравнению с баллоном, который пересекал США, прежде чем был сбит у берегов Южной Каролины 4 февраля.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что продолжит усилия по защите воздушного пространства и безопасности граждан.

Американский истребитель F-22 Raptor использовал ракету AIM-9X для уничтожения объекта, который описывался как “небольшой металлический шар с подвешенной полезной нагрузкой”.

Впоследствии Байден отметил, что три сбитых объекта не были связаны с инцидентом с китайским аппаратом.

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