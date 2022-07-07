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Отдых Афиша Летний Фестиваль Квебека открылся. Он продлится до 17 июля
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Лого Фестиваля 2022 года.

Летний Фестиваль Квебека открылся. Он продлится до 17 июля

Megan Jorgensen Июл 7, 2022 Афиша, Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых Оставить комментарий 34 Просмотров

Начался Летний Фестиваль Квебека, один из самых престижных музыкальных фестивалей Канады

В городе Квебек открылся очередной Летний Фестиваль Квебека. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией.

В столице Квебека открылся Международный Летний Фестиваль (Festival d’été international de Québec), один из самых известных и престижных канадских музыкальных фестивалей. Впервые он прошёл в 1968 году, и с тех пор празднуется ежегодно, хотя, в 2020 и 2021 году он был отменён по понятным причинам.

Каждый год фестиваль длится 11 дней, но в 2022 году впервые он будет проводится 12 дней. Открылся праздник 6 июля, и завершится 17 июля.

Первые десятки лет фестиваль был посвящён, как правило, франкоязычным музыкальным группам, хотя приезжали и англоязычные музыканты и певцы, но всё же упор делался на французские песни. В 21 веке постепенно Квебек стал принимать и англоязычные группы всё в большем количестве, в первую очередь, из других провинций Канады, а затем и из США и других стран.

В разные годы на фестивале побывали такие знаменитые группы, как Rammstein, Metallica, ZZ Top’ Scorpions и другие.

В 2022 году основные концерты проходят на четырёх сценах (все они под открытым небом):

  • Сцена Bell, расположенная в парке Долины Авраама (почти центр города, это поле, на котором произошла решающая битва за Канаду между французскими и британскими войсками в 1959 году).
  • Сцена Loto-Québec, в парке Grande-Allée (площадь George-V).
  • Сцена Sirium XM, в Parc de la Francophonie.
  • Cцена Hydro-Québec, на площади перед Национальной Ассамблеей.

Игры и спектакли в рамках фестиваля проходят у бассейна Louise и в парке Esplande, в Старом Квебеке.

Ознакомиться с программой Летнего Фестиваля Квебека и с расписанием концертов можно на официальном сайте Фестиваля, по адресу:

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