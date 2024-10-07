Премьер-министр Квебека заявил, что Оттава должна принудительно переселить половину лиц, ищущих убежища

Премьер -министр Франсуа Лего заявил , что федеральное правительство должно заставить лиц, ищущих убежища , прибывающих в Квебек , переезжать в другие провинции , включая людей , которые уже обосновались в провинции .

Лего заявил во время поездки в Париж в среду, что он хочет, чтобы половина просителей убежища, находящихся в настоящее время в Квебеке, были переведены в другие районы страны.

Премьер-министр говорит, что не имеет смысла, что Квебек принимает около 45 процентов потенциальных беженцев в Канаде, несмотря на то, что в провинции сосредоточено всего 22 процента населения.

Федеральное правительство заявляет, что хочет более справедливого распределения лиц, ищущих убежища, по всей стране, но офис министра иммиграции Марка Миллера заявляет, что Оттава не будет заставлять провинции принимать больше людей.

Оттава предлагает финансовые стимулы провинциям, которые хотят помочь, и угрожает сократить число экономических иммигрантов в провинциях, которые сопротивляются.

Лего заявил во вторник, что его правительство попросило Оттаву создать зоны ожидания для лиц, ищущих убежища, въезжающих в страну, как это практикуется во Франции.

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