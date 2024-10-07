Продажи жилья в Монреале в сентябре выросли на 18% по сравнению с прошлым годом

Профессиональная ассоциация брокеров недвижимости Квебека сообщает, что продажи жилья в Монреале в сентябре выросли на 18% по сравнению с прошлым годом.

Ассоциация сообщает, что продажи жилья в регионе составили 3201 сделки, что выше среднего показателя за месяц.

Рост продаж произошел на фоне роста числа предложений. Количество новых объявлений увеличилось на девять процентов до 6 207, а общее количество активных объявлений увеличилось на 15 процентов по сравнению с прошлым годом и составило 18 078.

Объем продаж вырос на 26 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 2 миллиарда долларов.

Средняя цена домов на одну семью составила 590 000 долларов, что на семь процентов больше, чем в прошлом году, в то время как средняя цена кондоминиума составила 415 000 долларов, что на четыре процента больше.

В Квебеке в целом продажи выросли на 20% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 6 960 единиц, в то время как средняя цена дома на одну семью в провинции выросла на семь процентов до 450 000 долларов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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