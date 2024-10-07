В Канаде подростки избили 13-летнюю девушку

Инцидент случился на пляже Гиро вечером 27 сентября и был зафиксирован на видеокамеру.
Согласно рассказу отца пострадавшей, девочку заманили на пляж под предлогом встречи с приятелем.
Запись показывает, как группа подростков окружила её и начала наносить удары.
Кульминацией нападения стал удар ногой в голову, после чего девочка потеряла сознание.
Удивляет, что зеваки, собравшиеся вокруг, не только не пытались остановить насилие, но и активно поддерживали нападающих, снимая всё на телефоны.
Это видео позже стало вирусным в социальных сетях.
Родители потерпевшей надеются, что виновные будут привлечены к ответственности.
Известно, что она была госпитализирована с травмами, включая сотрясение мозга и ушибы, но наиболее тревожат возможные психологические последствия.
Сержант Лаура Поллок из Королевской канадской конной полиции подтвердила, что нападение произошло с умыслом.
На месте происшествия присутствовало около 30 подростков, большинство из которых наблюдали за происходящим.
Полиция уже смогла идентифицировать пятерых нападавших.
Информация о них и жертве остаётся под защитой закона, регулирующего дела несовершеннолетних.
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