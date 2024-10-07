В Канаде подростки избили 13-летнюю девушку

В Канаде произошёл вопиющий случай насилия среди подростков, когда 13-летняя школьница стала жертвой группового избиения в Келоуне.

Инцидент случился на пляже Гиро вечером 27 сентября и был зафиксирован на видеокамеру.

Согласно рассказу отца пострадавшей, девочку заманили на пляж под предлогом встречи с приятелем.

Запись показывает, как группа подростков окружила её и начала наносить удары.

Кульминацией нападения стал удар ногой в голову, после чего девочка потеряла сознание.

Удивляет, что зеваки, собравшиеся вокруг, не только не пытались остановить насилие, но и активно поддерживали нападающих, снимая всё на телефоны.

Это видео позже стало вирусным в социальных сетях.

Родители потерпевшей надеются, что виновные будут привлечены к ответственности.

Известно, что она была госпитализирована с травмами, включая сотрясение мозга и ушибы, но наиболее тревожат возможные психологические последствия.

Сержант Лаура Поллок из Королевской канадской конной полиции подтвердила, что нападение произошло с умыслом.

На месте происшествия присутствовало около 30 подростков, большинство из которых наблюдали за происходящим.

Полиция уже смогла идентифицировать пятерых нападавших.

Информация о них и жертве остаётся под защитой закона, регулирующего дела несовершеннолетних.

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