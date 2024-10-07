Квебек хочет бороться с “бедствием” обмена интимными изображениями без согласия

Министр юстиции Саймон Джолин – Барретт объявил в среду вечером , совершив весьма оригинальный шаг , что правительство Квебека готовится принять закон о распространении интимных изображений без согласия .

В видеоролике, размещенном в социальных сетях министра юстиции, появляется текстовое сообщение: “Немного о моем вчерашнем вечере ;)“, за которым следует размытое изображение обнаженного человека, над которым постепенно появляется текст: “1 из 5 подростков уже получил интимный образ кого-то, кто не давал своего согласия.“

Затем Джолин–Баретт появляется на видео, чтобы объявить, что правительство CAQ намерено решить проблему уже в четверг, назвав распространение интимных изображений без согласия как бедствие.

“Это может быть ваша дочь, ваш сын, ваша сестра. Достаточно одного текстового сообщения, чтобы сломить кого-то”, – говорит министр на видео.

Так что, весьма вероятно, что скоро ряд контента в социальных сетях будет признан незаконным к публикациям.

Джолин-Баретт представит законопроект в четверг.

Он называется “Закон о противодействии распространению интимных изображений без согласия” и “Об улучшении гражданской защиты и поддержки жертв насилия”.

По данным Статистического управления Канады, число случаев несанкционированного распространения изображений интимного характера растет.

Число случаев несанкционированного распространения изображений интимного характера увеличилось с 726 в 2019 году до 1168 в 2023 году, – утверждают статисты.

Согласно последним данным, опубликованным федеральным агентством, число случаев сексуального насилия, о которых стало известно полиции Канады, выросло почти на 300% почти за десять лет.

Во многом это увеличение произошло во время пандемии COVID-19.

Сексуальное насилие – это преступление, которое привлекло внимание канадцев, когда в 2012 году 15-летняя девушка из Британской Колумбии покончила с собой после того, как подверглась преследованиям анонимного хулигана.

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