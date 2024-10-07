Огромные пошлины 100% на новые китайские машины вступили в силу в Канаде

Эти пошлины составляют 100% от стоимости автомобиля.
Ранее в июне было объявлено, что Канада намерена ввести такие показатели взимания пошлин на электромобили из Китая, следуя примеру Соединенных Штатов и Европейского Союза.
Данные ставки распространяются на легковые электрические и некоторые гибридные автомобили, а также на грузовики, автобусы и фургоны для доставки.
В ответ на эту инициативу китайские власти планируют принять меры против действий Канады, и касающихся ввоза электромобилей, а также стали и алюминия.
Об этом информировало Министерство коммерции Китая.
В заявлении подчеркивается, что канадская сторона игнорировала объективные факты и международные торговые нормы.
Пекин призывает Оттаву к объективному подходу и соблюдению правил Всемирной торговой организации.
Кроме того, Китай уже подал жалобу в ВТО, заявляя, что канадские меры нарушают понятия свободного рынка и честной конкуренции, подрывая возможности взаимной торговли между двумя странами.
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