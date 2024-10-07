Анализ ситуации показывает, что российским компаниям удаётся находить альтернативные каналы поставок, что ставит под сомнение эффективность действующих мер. А если такие каналы есть, то меры, как считают журналисты СВС, абсолютно неэффективны.
По словам экспертов, уязвимости в системе контроля и недостаток кадров в правоохранительных органах создают благоприятные условия для обхода ограничений.
Кроме того, необходимо учитывать экономические интересы Канады. На фоне неопределенности в мировой экономике власти могут проявлять осторожность, опасаясь негативных последствий для собственных компаний.
Однако такая позиция может привести к ухудшению международной репутации страны, которая стремится позиционировать себя как ответственный игрок на мировой арене, считают коллеги из СВС.
Растущее число случаев нарушения санкций в США также подтверждает, что проблема требует более жесткого подхода. Возможно,
Канада должна рассмотреть возможность формирования более тесного сотрудничества с международными партнёрами для улучшения контроля за экспортом технологий, особенно в такие чувствительные сектора, как производство микрочипов, считают в СВС.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.