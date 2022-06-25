Чтиво выходного дня: Ломоносов, Карамзин, Шишков, Даль – придумщики слов для русского языка

Занимаясь любым делом, надо ознакомиться с его историей. В частности, посмотреть предшественников и сделанное ими. И вот, в русском языке речищение не особо было и есть развито. Изучение предшествующего опыта заканчивается быстро, ибо изучать мало что есть.

Первым известным деятелем на этом поприще можно считать М.В. Ломоносова. В середине XVIII в. он писал на русском научные работы, надо было вводить понятия, которых до него на русском не было. По возможности он старался переводить иноязычия на русский язык. Если же подыскать вполне равнозначное русское слово не получалось или же иностранное слово уже успело стать общеупотребительным – то что уж, приходилось оставлять иноязычие – но по возможности в форме, наиболее сродной русскому языку.

Ломоносов писал: «…принужден я был искать слов для наименования некоторых … вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез употребление знакомее будут».

Слова, придуманные Ломоносовым: преломление, равновесие, кислород, вещество, маятник, притяжение, созвездие, рудник, чертеж, вещество. Всё вполне удачно, вошло в русский язык прочно.

Часть слов Ломоносов не придумал с нуля, а использовал исконные слова, что употреблялись до него в обиходном значении, придав им новые, терминологические значения. Таковы, например, термины (воздушный) насос, законы движения, преломление (лучей), магнитная стрелка, опыт, явление, кислота и т.д. До Ломоносова в нашем языке не было слова «окружность», но было слово «круг» и глаголы «кружить», «окружить». Созданный учёным термин вытеснил из русского употреблявшийся до того на этом месте махровый варваризм.

Этот известный деятель – не прямо речиститель, то есть он не предлагал слова для замены иноязычий, пролезших в русский язык. Он работал с опережением – вводил русские соответствия иноязычным словам, пока те ещё не пролезли. Он придумывал слова для явлений существующих и требующих именования – и которые без Карамзина могли быть обозначены заимствованными иноязычиями. Правда, он ввёл и несколько иноязычий.

Карамзин придумал «впечатление», «влияние», «трогательный», «занимательный», «сосредоточить», «промышленность», «будущность». То есть, он не придумал их вообще с нуля, он смотрел – как будет нужное слово во французском – и как это можно сказать по-русски. К примеру: промышленность – навеяно фр. industrie, развитие – от фр. developpement, усовершенствовать – от фр. parfaire и пр.

Гос. деятель начала XIX в. Время это характеризуется прямо таки нашествием французских слов. Шишков почувствовал внутреннее веление (императив) противостоять. И не только он, это было целое течение-явление, Шишков в нём наиболее известен, его фамилия стала знаменосной, его упомянул даже Пушкин:

Шишков прости,

Не знаю, как перевести.

Да, вижу я, винюсь пред вами,

Что уж и так мой бедный слог

Пестреть гораздо б меньше мог

Иноплеменными словами.

Дальше Александр Сергеевич пишет, что заглядывал в Академический Словарь – имеется в виду “Словарь Академии Российской”, составители которого заменяли “все иностранные слова, введенные без нужды”. Но, видимо, этот словарь не помог. Как примеры предложенных в словаре замен везде приводится: вместо аудитория — слушалище, вместо адъюнкт — приобщник, вместо актёр — лицедей, вместо акростих — краестишие. Надо бы как-нибудь самому заглянуть в этот словарь, может там и что другое есть.

Предложения-замены от Шишкова:

Мокроступы – галоши

Водомёт – фонтан

Шарокат – бильярд

Книжница – библиотека

Топталище (или пешник) – тротуар

Тихогром – фортепиано

Позорище – театр

Рожекорча – гримаса

Ячество – эгоизм

Просад – аллея

Извитие – фигура

Тенник – абажур

Собственно, ряд этих и подобных слов, возможно, придуманы и не самим Шишковым, а его соратниками, менее известными. И опять же: подборка этих примеров кочует из источника в источник; кто её составил, насколько она представительна?

Известный собиратель слов, создатель большого словаря. Даль считал, что значительная часть иноязычий взяты в русский язык только под влиянием моды и подражательства. Он хотел заменить такие заимствования соответствующими русскими словами. Если таких не было – то он создавал новые слова и включал их в свой словарь, не отграничивая их от реально существующих.

Вместо слова «кокетничать» он предлагал выбрать «любое слово, смотря по оттенкам: заискивать, угодничать, любезничать, прельщать, умильничать, жеманничать, миловзорить, миловидничать, красоваться, хорошиться, казотиться, пичужить»;

вместо акушер – родовспомогатель, родопомощник; повивальщик, бабич, приемник;

консерватор – боронитель, сохранитель, охранитель;

реальный – дельный, деловой, прикладной, опытный, насущный, житейский;

портрет – поличие, подобень.

гармония – соглас,

автомат – живуля,

гимнастика – ловкосилье,

пьедестал – стояло;

горизонт – небозём;

адрес – насылка;

эгоист – самотник;

пенсне – носохватка;

алкоголь – извинь,

антиквариат – древник,

атмосфера – мироколица или колоземица,

барокко – дикообразность,

инстинкт – побудка,

климат – погодье,

пропаганда – совращение или обращение,

психология – душесловие,

синоним – тождеслов,

факт – быть,

путевик – маршрут.

Даль пытался быть не только собирателем, но и очистителем русского языка. Он считал, что его слова нисколько не хуже заимствованных. Но вот другие не сочли предложенные Далем слова-замены находкой и приемлемыми. Некоторые даже соблазнились на глумление.

Ломоносов, Карамзин, Шишков, Даль – ну, в общем-то, и всё, известные имена закончились…. Что дальше?