Пять человек арестованы в Монреале, полиция изъяла зажигательные приборы из их автомобилей

Полиция Монреаля ( SPVM ) арестовала пятерых человек – троих несовершеннолетних и двоих взрослых – у которых были при себе зажигательные вещества в Кот – Сен – Люке и районе Кот – де – Неж – Нотр – Дам – де – Грас рано утром .

По данным SPVM, полицейские перехватили транспортное средство около 1:50 ночи на пересечении бульвара Декари и проспекта Изабеллы.

“В автомобиле находились трое подростков, один в возрасте 16 лет и двое в возрасте 17 лет. Внутри автомобиля были обнаружены зажигательные вещества”, – говорится в пресс–релизе SPVM.

“Примерно через 15 минут, с помощью отчета службы общественной безопасности Кот–Сен–Люка, сотрудники SPVM арестовали двух взрослых, в возрасте 20 и 22 лет, недалеко от пересечения Килдэр–роуд и бульвара Кавендиш. В их автомобиле также были обнаружены зажигательные вещества”.

После ареста подозреваемые были отпущены на определенных условиях и под обещание явиться в суд.

В SPVM заявили, что расследование продолжается и направлено на то, чтобы определить, связаны ли эти инциденты с текущим конфликтом на Ближнем Востоке.

“С приближением 7 октября сотрудники полиции будут по-прежнему находиться на виду и вести усиленное наблюдение, чтобы обеспечить безопасность жителей острова Монреаль”.

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