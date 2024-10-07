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Общество Криминал Пять человек арестованы в Монреале, полиция изъяла зажигательные приборы из их автомобилей

Пять человек арестованы в Монреале, полиция изъяла зажигательные приборы из их автомобилей

Степан Артемьевский Окт 7, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Пять человек арестованы в Монреале, полиция изъяла зажигательные приборы из их автомобилей отключены 15 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) арестовала пятерых человек троих несовершеннолетних и двоих взрослых у которых были при себе зажигательные вещества в КотСенЛюке и районе КотдеНежНотрДамдеГрас рано утром.

 

По данным SPVM, полицейские перехватили транспортное средство около 1:50 ночи на пересечении бульвара Декари и проспекта Изабеллы.

В автомобиле находились трое подростков, один в возрасте 16 лет и двое в возрасте 17 лет. Внутри автомобиля были обнаружены зажигательные вещества, говорится в прессрелизе SPVM.

Примерно через 15 минут, с помощью отчета службы общественной безопасности КотСенЛюка, сотрудники SPVM арестовали двух взрослых, в возрасте 20 и 22 лет, недалеко от пересечения Килдэрроуд и бульвара Кавендиш. В их автомобиле также были обнаружены зажигательные вещества.

После ареста подозреваемые были отпущены на определенных условиях и под обещание явиться в суд.

В SPVM заявили, что расследование продолжается и направлено на то, чтобы определить, связаны ли эти инциденты с текущим конфликтом на Ближнем Востоке.

С приближением 7 октября сотрудники полиции будут по-прежнему находиться на виду и вести усиленное наблюдение, чтобы обеспечить безопасность жителей острова Монреаль.

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