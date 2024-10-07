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Новости Верховный суд рассмотрит жалобу Квебека на доступ просителей убежища к детским садам
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Зал заседаний суда в городе Квебек.

Верховный суд рассмотрит жалобу Квебека на доступ просителей убежища к детским садам

Степан Артемьевский Окт 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Верховный суд рассмотрит жалобу Квебека на доступ просителей убежища к детским садам отключены 9 Просмотров

Верховный суд Канады заявил, что рассмотрит жалобу правительства Квебека на решение суда низшей инстанции, предоставляющего просителям убежища доступ к субсидируемым детским садам.

 

В опубликованном сегодня решении Верховного суда говорится, что он рассмотрит апелляцию Квебека на решение высшего суда провинции от февраля 2024 года, который признал, что правила детского сада в Квебеке являются дискриминационными.

Апелляционный суд постановил, что лица, ищущие убежища, у которых есть действующее разрешение на работу, имеют право зарегистрировать своих детей в системе государственных детских садов Квебека.

Дело было возбуждено в отношении женщины из Демократической Республики Конго, у которой было разрешение на работу, но ее троим детям было отказано в доступе к субсидируемой сети детских садов.

Им было отказано, поскольку правила Квебека предусматривали доступ к системе только после получения статуса беженца от федерального правительства.

Места в этой пользующейся большим спросом сети стоили примерно 9 долларов в день.

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