Верховный суд рассмотрит жалобу Квебека на доступ просителей убежища к детским садам

Верховный суд Канады заявил , что рассмотрит жалобу правительства Квебека на решение суда низшей инстанции , предоставляющего просителям убежища доступ к субсидируемым детским садам .

В опубликованном сегодня решении Верховного суда говорится, что он рассмотрит апелляцию Квебека на решение высшего суда провинции от февраля 2024 года, который признал, что правила детского сада в Квебеке являются дискриминационными.

Апелляционный суд постановил, что лица, ищущие убежища, у которых есть действующее разрешение на работу, имеют право зарегистрировать своих детей в системе государственных детских садов Квебека.

Дело было возбуждено в отношении женщины из Демократической Республики Конго, у которой было разрешение на работу, но ее троим детям было отказано в доступе к субсидируемой сети детских садов.

Им было отказано, поскольку правила Квебека предусматривали доступ к системе только после получения статуса беженца от федерального правительства.

Места в этой пользующейся большим спросом сети стоили примерно 9 долларов в день.

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