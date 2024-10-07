С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний понедельник. Утром 12°C, Днём 16°C, Вечером 13°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача (International Doctor’s Day), который считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. Ведь главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов.

Архитекторы всего мира и ценители архитектурных шедевров отмечают свой профессиональный международный праздник — Всемирный день архитектуры (англ. World day of Architecture) — ежегодно в первый понедельник октября.

В этот день отмечается память Феклы Иконийской — раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной. Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому.

7 октября 1337 года, 687 лет назад, молодой богомолец Варфоломей пострижен в монахи с именем Сергий. А впоследствии он стал известен как Сергий Радонежский. Вскоре Сергий основал Троицкий монастырь, а слава о чудесах, совершаемых его молитвами, разнеслась по всей Руси.

Пост № 1, пост Почетного караула (двое часовых) у Мавзолея В.И. Ленина в Москве, был снят 7 октября 1993 года. Приказ о прекращении несения караульной службы у Мавзолея был отдан начальником Главного управления охраны (ГУО). Через четыре года постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка был установлен у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду рядом с Кремлем.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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