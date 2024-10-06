Чтиво выходного дня: Захват и сожжение Трои

24 апреля 1184 года до нашей эры, согласно датировке Эратосфена и Аполлодора Афинского, древние греки хитростью захватили Трою и уничтожили почти все мужское население города. Спастись удалось лишь Энею с немногими соратниками.

24 апреля 1184 года до нашей эры, согласно датировке Эратосфена и Аполлодора Афинского, древние греки хитростью захватили Трою и уничтожили почти все мужское население города. Спастись удалось лишь Энею с немногими соратниками. Они получили от богов приказ бежать из города, чтобы возродить славу Трои в новом месте.

По мнению древних греков, Троянская война была одной из самых выдающихся в истории Греции. Она воспета в поэме Гомера «Илиада» и долгое время считалась мифом, однако после того как немецкий археолог Генрих Шлиман в 1871 году нашел древний город Троя на северо-западном побережье Малой Азии, это событие получило реальное историческое основание.

Троянская война началась в 1194 году до н.э. по вине и по воле богов. На свадьбу фессалийского героя Пелея и морской богини Фетиды были приглашены все боги, кроме Эриды, богини раздора. Оскорбленная, она решила отомстить и подбросила пирующим богам золотое яблоко с надписью «Самой прекрасной».

Три олимпийские богини, Гера, Афина и Афродита, заспорили, кому из них оно предназначено. Рассудить их Зевс приказал юному Парису, сыну троянского царя Приама. Он предпочел Афродиту, которая в знак благодарности предложила Парису любовь Елены, самой красивой из смертных женщин.

Елена, дочь Зевса и Леды, была женой спартанского царя Менелая. Парис, появившийся гостем в дом Менелая, воспользовался его отсутствием и с помощью Афродиты убедил Елену бросить мужа и уехать с ним в Трою. Беглецы прихватили с собой рабов и сокровища царя. Оскорбленный Менелай с помощью своего брата, могущественного царя Микен Агамемнона, собрал большое войско, чтобы вернуть неверную жену и похищенные сокровища.

На призыв братьев появились все бывшие женихи, которые когда-то сватались к Елене и дали клятву защищать ее честь, – Одиссей, Диомед, Протесилай, Аякс Великий и Аякс Оилид, Филоктет. Принял участие в походе и Ахилл, самый отважный и самый мощный из героев, которого, несмотря на предусмотренную смерть, сумел убедить царь Итаки Одиссей. Руководителем всего войска был избран Агамемнон, правитель самого могущественного из ахейских государств.

Греческий флот, насчитывавший 1186 кораблей, собрался в Авлиде, гавани в Беотии. Чтобы обеспечить счастливое плавание флота к берегам Малой Азии, Агамемнон принес в жертву богине Артемиде свою дочь Ифигению. Достигнув Троади, греки попытались вернуть Елену и сокровища мирным путем. Посланцами в Трою отправились Одиссей и оскорбленный муж Менелай. Несмотря на желание самой Елены, троянцы им отказали, и началась долгая и трагическая для обеих сторон война. В ней приняли участие и боги. Гера и Афина помогали ахейцам, Афродита и Аполлон – троянцам.

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Троянцы, которыми командовал Гектор, старший сын Приама, не решались напасть на греков, опасаясь мощного Ахилла, а греки в течение нескольких лет опустошали окрестные города, которые выступили на стороне троянцев. На десятом году осады Агамемнон оскорбил Ахилла, отобрав у него пленницу Брисеиду, и тот, разгневанный, отказался выходить на поле боя. Никакие уговоры не могли убедить Ахилла оставить гнев и взяться за оружие.

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Троянцы воспользовались бездеятельностью Ахилла и перешли в наступление. Они прорвались в лагерь ахейцев и едва не сожгли их корабли. Ближайший друг Ахилла, Патрокл, попросил героя дать ему свои доспехи и колесницу и помчался на помощь греческому войску. Патрокл остановил натиск троянцев, но сам погиб от руки Гектора.

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Смерть друга заставила Ахилла забыть об оскорблении и он в бою убил Гектора. Но вскоре погиб сам от стрелы Париса, направленной Аполлоном. Она поразила Ахилла в пяту, единственное незащищенное место на его теле. После смерти Ахилла среди ахейцев начался спор за обладание его доспехами. Они достались Одиссею, и, оскорбленный таким результатом, Аякс Великий покончил жизнь самоубийством.

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Решающий перелом в войне произошел после прибытия в лагерь ахейцев героя Филоктета с острова Лемнос и сына Ахилла Неоптолема: Филоктет убил Париса, а Неоптолем – союзника троянцев мисийцев Евринила. Оставшись без предводителей, троянцы стали избегать сражений в открытом поле. Тогда по предложению Одиссея ахейцы решили взять город хитростью. Они построили огромного деревянного коня, внутри которого спрятался отборный отряд воинов.

Остальные войска, чтобы убедить троянцев, будто ахейцы отправляются домой, сожгли свой лагерь и отплыли от побережья Троады, спрятавшись у острова Тенедос. Удивленные оставленным подарком, троянцы решили ввезти коня в город. Несмотря на предупреждения жреца Лаокоона, который предупредил о коварстве врага, они ввезли деревянного коня в город, считая его даром богини Афины.

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Ночью спрятанные в чреве коня воины вышли наружу и открыли ворота, через которые в город ворвались ахейцы, – почти все мужское население Трои погибло, за исключением Энея, сына Анхиза и Афродиты, который получил от богов повеление бежать из захваченного города. Женщины Трои стали пленницами и рабынями победителей, а сам город был сожжен.