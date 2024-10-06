Китай подал жалобу в Всемирную торговую организацию по поводу репрессивных мер, принятых Канадой

Поводом для заявления стало решение Канады о введении 100% пошлин на электромобили китайского производства.
Китай расценил такие меры как нарушение основных принципов рыночной экономики и справедливой конкуренции.
В Пекине обвинили Канаду в разрушении международных цепочек поставок, призвав Оттаву осознать реальность и следовать правилам ВТО, отказавшись от неверной стратегии.
Китай также пообещал предпринять все возможные действия для защиты прав и интересов своих компаний.
В ответ на введение пошлин на электромобили, КНР инициировала расследование поставок сельскохозяйственной и химической продукции из Канады.
Ранее Китай уже направлял жалобы в ВТО против стран Европейского Союза и Соединенных Штатов, обвиняя их в протекционистских мерах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.