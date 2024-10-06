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Новости Китай подал жалобу в Всемирную торговую организацию по поводу репрессивных мер, принятых Канадой
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Китай подал жалобу в Всемирную торговую организацию по поводу репрессивных мер, принятых Канадой

Виктория Христова Окт 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Китай подал жалобу в Всемирную торговую организацию по поводу репрессивных мер, принятых Канадой отключены 11 Просмотров

Пресс-служба министерства торговли КНР заявила 2 октября, что Пекин был вынужден обратить внимание ВТО на односторонние действия Оттавы.

 

Поводом для заявления стало решение Канады о введении 100% пошлин на электромобили китайского производства.

Китай расценил такие меры как нарушение основных принципов рыночной экономики и справедливой конкуренции.

В Пекине обвинили Канаду в разрушении международных цепочек поставок, призвав Оттаву осознать реальность и следовать правилам ВТО, отказавшись от неверной стратегии.

Китай также пообещал предпринять все возможные действия для защиты прав и интересов своих компаний.

В ответ на введение пошлин на электромобили, КНР инициировала расследование поставок сельскохозяйственной и химической продукции из Канады.

Ранее Китай уже направлял жалобы в ВТО против стран Европейского Союза и Соединенных Штатов, обвиняя их в протекционистских мерах.

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