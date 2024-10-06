Тринадцатилетний канадский баскетболист впечатлил пользователей социальных сетей своим ростом

Несмотря на свой возраст, его рост составляет 2,2 метра, что делает его значительно выше сверстников, что само собой разумеется.

Тринадцатилетний канадский баскетболист впечатлил пользователей социальных сетей благодаря своим выдающимся физическим характеристикам, сообщает Oddity Central. По мнению множества людей, этот юноша обладает всем необходимым, чтобы в будущем стать звездой спорта.

Школьник по имени Джереми Гойе быстро стал популярным в интернете, когда начали появляться видеозаписи, где он демонстрирует свою игру в баскетбол. Несмотря на свой возраст, его рост составляет 2,2 метра, что делает его значительно выше сверстников, что само собой разумеется.

Джереми обучается в средней школе Жоржа Ванье, где участвует в специальной программе Sport-Études, ориентированной на развитие спортивных навыков. У юного баскетболиста уже есть все шансы попасть в первый дивизион студенческого баскетбола, и многие предсказывают ему успешную карьеру в этом виде спорта.

Кроме того, мальчик получил финансирование от компании Petro-Canada, помогающей юным талантам. Это позволит ему участвовать в турнирах по всей Северной Америке, где скауты смогут оценить его способности и перспективы.

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