Прорыв водопровода вызвал массовое наводнение в продовольственном банке Западного острова

Продовольственный банк Западного острова обращается к своему сообществу с просьбой о пожертвованиях , поскольку сотрудники разбираются с ущербом от наводнения , вызванного прорывом водопровода на этой неделе .

Согласно сообщению организации в социальных сетях, опубликованному во вторник, под банком On Rock Food Bank на Западном бульваре Гуин прорвало водопровод.

Причина неизвестна. “Наш подвал, где мы хранили подарки для наших семей на это Рождество, плавает в воде, электричество временно отключено, и теперь воды нет до дальнейшего уведомления“, – говорится в сообщении.

Операционный менеджер Кайла Рид заявила в среду, что у них нет обновленной информации о размере нанесенного ущерба, но добавила, что коробки ломались и падали в воду.

“Итак, мы знаем, что есть потери, но пока не подсчитывали их”, – сказал Рид.

Организация получила крупную сумму в виде фритюрниц марки Ninja Shark и другой бытовой техники для рождественской акции, и многие из них были повреждены.

Компания хранила эти предметы в подвале в качестве подарков.

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