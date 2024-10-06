Рынок недвижимости: продажи выросли в сентябре

Согласно последним данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), продажи жилья в Монреальском регионе выросли на 18% в сентябре 2024 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 25% в регионе Квебек.

Таким образом, ассоциация сообщила, что в сентябре 2024 года в столичном районе переписи населения (RMR) Монреаля было продано в общей сложности 3201 предмет по сравнению с 2712 в сентябре 2023 года.

«Это уровень транзакционной активности, превышающий средний исторический показатель, зарегистрированный за это время года с тех пор, как данные были собраны Centris в 2000 году», – подчеркивается в заявлении APCIQ.

Средняя цена дома на одну семью по состоянию на сентябрь 2024 года составляла 590 000 долларов, что на 7% больше, чем в сентябре 2023 года. Средняя цена кондоминиума в прошлом месяце составляла 415 000 долларов (+ 4% по сравнению с прошлым годом), а цена plex-791 775 долларов (+ 8%).

Увлечение плексами в Квебеке

По данным APCIQ, в RMR Квебека также был зарегистрирован уровень транзакционной активности, превышающий средний исторический показатель, зарегистрированный за это время года с тех пор, как данные были собраны Centris в 2000 году.

Всего в сентябре 2024 года был продан 771 жилой дом по сравнению с 616 годом ранее, что на 25% больше.

Именно plex были самыми популярными (81 продажа: +33%). Средняя цена на жилье этого типа достигла 435000 долларов в сентябре 2024 года (на 17% больше, чем в сентябре 2023 года).

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