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Новости В Канаде отклонили очередную попытку вынесения вотума недоверия Трюдо
Фото: https://www.ctvnews.ca/

В Канаде отклонили очередную попытку вынесения вотума недоверия Трюдо

Виктория Христова Окт 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде отклонили очередную попытку вынесения вотума недоверия Трюдо отключены 7 Просмотров

Вторую попытку вынесения вотума недоверия главе правительства Канады Джастину Трюдо отклонил парламент государства, сообщает пресс-служба правительства.

 

«За — 121, против — 207. Я объявляю предложение отклоненным», — сказал спикер нижней палаты Грег Фергюс, представляющий Либеральную партию, к которой принадлежит и Трюдо.

Ранее нижняя палата парламента отклонила первый вотум недоверия, вынесенный оппозиционной Консервативной партией.

Таким образом, попытки оппозиции сместить Трюдо с должности продолжают терпеть неудачу.
Несмотря на растущее недовольство некоторых групп населения по поводу политики правительства, в данный момент партии, поддерживающие премьер-министра, сохраняют большинство в парламенте.

После голосования Трюдо выразил уверенность в том, что его правительство продолжит выполнять свою программу, нацеленную на улучшение жизни канадцев и развитие экономики.

Он отметил, что дальнейшая работа будет основываться на принципах равенства и социальной справедливости, что, по его мнению, является приоритетом для страны.

Оппозиционная Консервативная партия, в свою очередь, пообещала продолжить борьбу за пересмотр политики Трюдо и повысить свою активность в преддверии следующих выборов.

Политические аналитики предполагают, что эта ситуация приведёт к усилению политической конкуренции в Канаде и возможным изменениям в расстановке сил на политической арене.

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