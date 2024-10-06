Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Российская студия создала дизайн для Канадской лиги лакросса
Sports.ru

Российская студия создала дизайн для Канадской лиги лакросса

Степан Артемьевский Окт 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Российская студия создала дизайн для Канадской лиги лакросса отключены 1 Просмотров

Российская студия Quberten создала новый логотип и дизайн для Канадской лиги лакросса, сообщила пресс-служба компании 2 октября.

В основу логотипа легли такие элементы, как хоккейная клюшка, символизирующая саму игру, кленовый лист — знак Канады, и перо, ассоциирующееся с искусством американских индейцев.

Новая айдентика уже внедрена в различные аспекты лиги: на сайте, в спортивной форме и фанатских товарах, которые можно приобрести.

«Этот проект вселяет надежду. Приятно понимать, что даже в сложные времена мы востребованы на международной арене, особенно в Северной Америке, которая является центром спортивного дизайна и развлечений», — отметил Михаил Антипин, генеральный директор студии.

Новый логотип и дизайн, разработанные Quberten, отражают уникальное слияние культур, подчеркивая значимость как традиций лакросса, так и канадской идентичности. Хоккейная клюшка, в центре внимания нового символа, представляет не только спорт, но и страсть канадцев к командным играм. Кленовый лист жестко ассоциируется с Канадой и служит напоминанием о национальных ценностях и духе.

Перо, как часть айдентики, добавляет глубину, представляя уважение к коренным народам и их искусству. Это не просто дизайн, а символ связи времени и культур, который вдохновляет современные поколения. Интеграция нового логотипа в спортивную форму и товары для фанатов позволяет создать единую визуальную идентичность лиги, которая будет узнаваться и цениться.

Приоритеты студии Quberten, отраженные в этом проекте, подчеркивают не только профессионализм и креативность, но и стремление к сотрудничеству на международной арене. Ожидается, что новая айдентика привлечет внимание не только болельщиков, но и потенциальных спонсоров, что станет важным шагом к развитию лиги и популяризации лакросса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*