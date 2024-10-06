Российская студия создала дизайн для Канадской лиги лакросса

Российская студия Quberten создала новый логотип и дизайн для Канадской лиги лакросса, сообщила пресс-служба компании 2 октября.

В основу логотипа легли такие элементы, как хоккейная клюшка, символизирующая саму игру, кленовый лист — знак Канады, и перо, ассоциирующееся с искусством американских индейцев.

Новая айдентика уже внедрена в различные аспекты лиги: на сайте, в спортивной форме и фанатских товарах, которые можно приобрести.

«Этот проект вселяет надежду. Приятно понимать, что даже в сложные времена мы востребованы на международной арене, особенно в Северной Америке, которая является центром спортивного дизайна и развлечений», — отметил Михаил Антипин, генеральный директор студии.

Новый логотип и дизайн, разработанные Quberten, отражают уникальное слияние культур, подчеркивая значимость как традиций лакросса, так и канадской идентичности. Хоккейная клюшка, в центре внимания нового символа, представляет не только спорт, но и страсть канадцев к командным играм. Кленовый лист жестко ассоциируется с Канадой и служит напоминанием о национальных ценностях и духе.

Перо, как часть айдентики, добавляет глубину, представляя уважение к коренным народам и их искусству. Это не просто дизайн, а символ связи времени и культур, который вдохновляет современные поколения. Интеграция нового логотипа в спортивную форму и товары для фанатов позволяет создать единую визуальную идентичность лиги, которая будет узнаваться и цениться.

Приоритеты студии Quberten, отраженные в этом проекте, подчеркивают не только профессионализм и креативность, но и стремление к сотрудничеству на международной арене. Ожидается, что новая айдентика привлечет внимание не только болельщиков, но и потенциальных спонсоров, что станет важным шагом к развитию лиги и популяризации лакросса.

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