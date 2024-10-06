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Новости Cамые дорогие напитки, которые продавались в магазине SAQ во время распродажи со случайной 30% скидкой

Cамые дорогие напитки, которые продавались в магазине SAQ во время распродажи со случайной 30% скидкой

Виктория Христова Окт 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Cамые дорогие напитки, которые продавались в магазине SAQ во время распродажи со случайной 30% скидкой отключены 17 Просмотров

В прошлые выходные любители вина были заняты покупкой самых дорогих бутылок на веб-сайте SAQ после того, как ошибка привела к тому, что каждый продукт по ошибке был снижен на 30%.

 

На самом деле, восемь из 10 самых дорогих вин, проданных во время сбоя, стоили более 1000 долларов.

Самой дорогой была бутылка Leflaive ChevalierMontrachet Grand Cru 2014 года выпуска, которая в настоящее время продается на сайте Квебекского алкогольного общества (SAQ) по цене 2 857,50 долларов.

Но на прошлой неделе он был продан чуть более чем за 2000 долларов во время случайной распродажи между полуночью и 8:30 утра в субботу.

По словам представителя SAQ Линды Бушар, в общей сложности было совершено 1078 транзакций с 30процентной скидкой на общую сумму более 177 395 долларов.

В минувшие выходные SAQ заявил, что расследует то, что представители назвали ошибкой программирования, и что корпорация Crown смогла исправить ситуацию вскоре после того, как о ней стало известно.

В числе других бутылок, проданных в ходе случайной распродажи, есть и виски Ian Hunter, выдержанный 34 года, который регулярно продается по цене 2 229,75 долларов.

Вот список самых дорогих наименований, которые были приобретены со скидкой:

Leflaive Chevalier-Montrachet Grand cru: $2,858
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand cru: $2,495
Leflaive Bâtard-Montrachet Grand cru: $2,291
Ian Hunter Chapter 5 Islay Single Malt: $2,230
Comte Georges de Vogüé Grand cru Musigny Vieilles Vignes: $1,768
Vega Sicilia Valbuena No 5 Ribera del Duero: $1,616
Ponsot Clos de la Roche Grand cru Cuvée Vieilles Vigne: $1,164
Sori Tildin Gaja: $1,057
Clos des Lambrays Grand cru Domaine des Lambrays: $980
Cos d’Estournel Saint-Estèphe: $977

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