Cамые дорогие напитки, которые продавались в магазине SAQ во время распродажи со случайной 30% скидкой

В прошлые выходные любители вина были заняты покупкой самых дорогих бутылок на веб- сайте SAQ после того , как ошибка привела к тому, что каждый продукт по ошибке был снижен на 30 % .

На самом деле, восемь из 10 самых дорогих вин, проданных во время сбоя, стоили более 1000 долларов.

Самой дорогой была бутылка Leflaive Chevalier–Montrachet Grand Cru 2014 года выпуска, которая в настоящее время продается на сайте Квебекского алкогольного общества (SAQ) по цене 2 857,50 долларов.

Но на прошлой неделе он был продан чуть более чем за 2000 долларов во время случайной распродажи между полуночью и 8:30 утра в субботу.

По словам представителя SAQ Линды Бушар, в общей сложности было совершено 1078 транзакций с 30–процентной скидкой на общую сумму более 177 395 долларов.

В минувшие выходные SAQ заявил, что расследует то, что представители назвали “ошибкой программирования“, и что корпорация Crown смогла исправить ситуацию вскоре после того, как о ней стало известно.

В числе других бутылок, проданных в ходе случайной распродажи, есть и виски Ian Hunter, выдержанный 34 года, который регулярно продается по цене 2 229,75 долларов.

Вот список самых дорогих наименований, которые были приобретены со скидкой:

Leflaive Chevalier-Montrachet Grand cru: $2,858

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand cru: $2,495

Leflaive Bâtard-Montrachet Grand cru: $2,291

Ian Hunter Chapter 5 Islay Single Malt: $2,230

Comte Georges de Vogüé Grand cru Musigny Vieilles Vignes: $1,768

Vega Sicilia Valbuena No 5 Ribera del Duero: $1,616

Ponsot Clos de la Roche Grand cru Cuvée Vieilles Vigne: $1,164

Sori Tildin Gaja: $1,057

Clos des Lambrays Grand cru Domaine des Lambrays: $980

Cos d’Estournel Saint-Estèphe: $977

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