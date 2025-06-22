День Сен-Жан-Батист: что открыто и что закрыто в Монреале

В этом году День Сен-Жан-Батист, официальный национальный праздник Квебека, отмечаемый 24 июня, выпадает на вторник. Несмотря на то, что праздник приходится на середину недели, многие жители Монреаля воспользуются возможностью отдохнуть и принять участие в традиционных гуляниях.

В этот день изменится график работы государственных учреждений, магазинов и общественного транспорта.

Что будет открыто:

Продуктовые магазины (часы работы могут отличаться)

(часы работы могут отличаться) Рынки: Атвотер, Мезоннёв и Жан-Талон

Атвотер, Мезоннёв и Жан-Талон Вывоз мусора, вторсырья и компоста: по обычному графику

по обычному графику Экоцентры: открыты по летнему расписанию

открыты по летнему расписанию Планетарий, Биодом, Ботанический сад, Инсектарий и Биосфера

Общественный транспорт STM : работает по праздничному расписанию

работает по праздничному расписанию EXO поезда — работают по воскресному расписанию

Что будет закрыто:

Магазины SAQ и SQDC

Торговые центры

Банки и финансовые учреждения

Офисы города Монреаль

Canada Post

Revenue Quebec

Service Canada

Празднование Дня Сен-Жан-Батист — это отличная возможность для жителей и гостей города поучаствовать в культурных мероприятиях и узнать больше о традициях Квебека.

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