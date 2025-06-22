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Новости День Сен-Жан-Батист: что открыто и что закрыто в Монреале
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Нациальный праздник Квебека.

День Сен-Жан-Батист: что открыто и что закрыто в Монреале

Степан Артемьевский Июн 22, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 17 Просмотров

В этом году День Сен-Жан-Батист, официальный национальный праздник Квебека, отмечаемый 24 июня, выпадает на вторник. Несмотря на то, что праздник приходится на середину недели, многие жители Монреаля воспользуются возможностью отдохнуть и принять участие в традиционных гуляниях.

В этот день изменится график работы государственных учреждений, магазинов и общественного транспорта.

Что будет открыто:

  • Продуктовые магазины (часы работы могут отличаться)
  • Рынки: Атвотер, Мезоннёв и Жан-Талон
  • Вывоз мусора, вторсырья и компоста: по обычному графику
  • Экоцентры: открыты по летнему расписанию
  • Планетарий, Биодом, Ботанический сад, Инсектарий и Биосфера
  • Общественный транспорт STM: работает по праздничному расписанию
  • EXO поезда — работают по воскресному расписанию

Что будет закрыто:

  • Магазины SAQ и SQDC
  • Торговые центры
  • Банки и финансовые учреждения
  • Офисы города Монреаль
  • Canada Post
  • Revenue Quebec
  • Service Canada

Празднование Дня Сен-Жан-Батист — это отличная возможность для жителей и гостей города поучаствовать в культурных мероприятиях и узнать больше о традициях Квебека.

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