День Сен-Жан-Батист: что открыто и что закрыто в Монреале

В этом году День Сен-Жан-Батист, официальный национальный праздник Квебека, отмечаемый 24 июня, выпадает на вторник. Несмотря на то, что праздник приходится на середину недели, многие жители Монреаля воспользуются возможностью отдохнуть и принять участие в традиционных гуляниях.
В этот день изменится график работы государственных учреждений, магазинов и общественного транспорта.
Что будет открыто:
- Продуктовые магазины (часы работы могут отличаться)
- Рынки: Атвотер, Мезоннёв и Жан-Талон
- Вывоз мусора, вторсырья и компоста: по обычному графику
- Экоцентры: открыты по летнему расписанию
- Планетарий, Биодом, Ботанический сад, Инсектарий и Биосфера
- Общественный транспорт STM: работает по праздничному расписанию
- EXO поезда — работают по воскресному расписанию
Что будет закрыто:
- Магазины SAQ и SQDC
- Торговые центры
- Банки и финансовые учреждения
- Офисы города Монреаль
- Canada Post
- Revenue Quebec
- Service Canada
Празднование Дня Сен-Жан-Батист — это отличная возможность для жителей и гостей города поучаствовать в культурных мероприятиях и узнать больше о традициях Квебека.
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы всегда быть в курсе последних новостей и событий города!
Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!