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Новости Монреальская исследовательница получила крупный грант на изучение глиобластомы

Монреальская исследовательница получила крупный грант на изучение глиобластомы

Виктория Христова Июн 22, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 19 Просмотров

Монреальская исследовательница получила крупный грант в размере 1,2 миллиона долларов от Канадских институтов исследования здоровья (CIHR) для углублённого изучения глиобластомы — чрезвычайно агрессивной и смертельной формы опухоли головного мозга.

 

Профессор Майя Салех из Центра биотехнологий здоровья Арман-Фрапье Национального института научных исследований (INRS) вместе с коллегами работает над картированием иммунной среды в мозге пациентов с глиобластомой. Особое внимание уделяется миелоидным клеткам, которые способствуют росту опухоли и её устойчивости к терапии.

«Несмотря на первоначальные надежды, что иммунная система сможет защитить нас и уничтожить рак с помощью иммунотерапии, мы видим, что эффективность таких методов при всех типах рака составляет менее 20%, — говорит профессор Салех. — Нас интересуют механизмы устойчивости. Мы изучаем иммунологические механизмы и ищем новые комбинации иммунотерапий».

Средняя продолжительность жизни пациентов с глиобластомой составляет всего около года после постановки диагноза. Лечение этого вида рака за последние 40 лет практически не изменилось: стандартная терапия включает хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию. Однако опухоль рецидивирует более чем в 90% случаев.

«Первая цель гранта — понять, как хирургическое вмешательство влияет на прогрессирование опухоли и её рецидив, — поясняет профессор Салех. — Вполне возможно, что операция вызывает воспалительную реакцию, способствующую возобновлению роста опухоли. Грант позволит изучить эти воспалительные процессы».

Иммунотерапия, основанная на использовании Т-лимфоцитов, малоэффективна, так как эти клетки редко встречаются в мозге. Вместо них там присутствуют моноциты, которые могут способствовать росту опухоли. Исследования профессора Салех показывают, что операция может даже стимулировать активность моноцитов, что оказывает негативный эффект.

«Мозг — очень особый орган, и иммунотерапия здесь работает на нулевом уровне, — отмечает исследовательница. — В мозге некоторые моноциты становятся иммуносупрессивными. Мы задаёмся вопросом: можно ли использовать их как транспорт для доставки новых методов лечения, изменить их свойства и вмешаться в эти иммуносупрессивные пути, чтобы усилить иммунный ответ против рака в мозге».

Проблема в том, что полностью заблокировать доступ моноцитов в мозг невозможно, поскольку среди них есть и полезные клетки. «Задача — понять, какие сигналы определяют судьбу клеток и где можно вмешаться, — объясняет профессор Салех. — Именно этим и является картирование иммунной среды».

По её словам, у всех пациентов наблюдается «один и тот же иммунологический профиль»: в определённых областях мозга всегда присутствует иммуносупрессия, а в других — полезные клетки. «Мы стараемся составить карту этого распределения».

Все клинические испытания иммунотерапии при глиобластоме пока не увенчались успехом, возможно, из-за недостаточного понимания иммунных процессов в мозге. Именно этот пробел и пытается восполнить команда профессора Салех.

Для проверки своих гипотез исследователи сотрудничают с докторами Сами Обаидом и Роменом Кайролем из отделений нейрохирургии и невропатологии Университетского госпиталя Монреаля, анализируя редкие биопсии пациентов, перенёсших повторную операцию в течение 48 часов после первой.

Также используется масс-спектрометрия для анализа метаболитов в тканях — совместно с профессором Пьером Шораном из Университета Монреаля. Этот метод позволяет изучить влияние глюкозы, липидов и других соединений на опухолевую среду.

Собранные ткани анализируются с помощью передовых технологий, таких как пространственная биология — оборудование, которым обладает только INRS в Канаде. Биостатистик Амаду Барри разрабатывает алгоритмы искусственного интеллекта для анализа сложных данных.

«Сегодня с помощью искусственного интеллекта мы можем лучше понять природу рака и эффективнее его лечить», — говорит профессор Салех.

Она также отмечает, что по мере роста опухоли её центральные клетки начинают испытывать недостаток кислорода, потребляют глюкозу и выделяют лактат. «У нас есть гипотеза, что лактат делает иммунную среду более иммуносупрессивной, — поясняет исследовательница. — Грант позволит изучить, могут ли рецепторы лактата стать новыми терапевтическими мишенями».

«Нам ещё многое предстоит открыть, но прогресс уже есть, — подводит итог профессор Салех. — Я оптимистично настроена: через несколько лет у нас появятся успешные клинические испытания».

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