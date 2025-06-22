Монреальская исследовательница получила крупный грант на изучение глиобластомы

Монреальская исследовательница получила крупный грант в размере 1,2 миллиона долларов от Канадских институтов исследования здоровья (CIHR) для углублённого изучения глиобластомы — чрезвычайно агрессивной и смертельной формы опухоли головного мозга.

Профессор Майя Салех из Центра биотехнологий здоровья Арман-Фрапье Национального института научных исследований (INRS) вместе с коллегами работает над картированием иммунной среды в мозге пациентов с глиобластомой. Особое внимание уделяется миелоидным клеткам, которые способствуют росту опухоли и её устойчивости к терапии.

«Несмотря на первоначальные надежды, что иммунная система сможет защитить нас и уничтожить рак с помощью иммунотерапии, мы видим, что эффективность таких методов при всех типах рака составляет менее 20%, — говорит профессор Салех. — Нас интересуют механизмы устойчивости. Мы изучаем иммунологические механизмы и ищем новые комбинации иммунотерапий».

Средняя продолжительность жизни пациентов с глиобластомой составляет всего около года после постановки диагноза. Лечение этого вида рака за последние 40 лет практически не изменилось: стандартная терапия включает хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию. Однако опухоль рецидивирует более чем в 90% случаев.

«Первая цель гранта — понять, как хирургическое вмешательство влияет на прогрессирование опухоли и её рецидив, — поясняет профессор Салех. — Вполне возможно, что операция вызывает воспалительную реакцию, способствующую возобновлению роста опухоли. Грант позволит изучить эти воспалительные процессы».

Иммунотерапия, основанная на использовании Т-лимфоцитов, малоэффективна, так как эти клетки редко встречаются в мозге. Вместо них там присутствуют моноциты, которые могут способствовать росту опухоли. Исследования профессора Салех показывают, что операция может даже стимулировать активность моноцитов, что оказывает негативный эффект.

«Мозг — очень особый орган, и иммунотерапия здесь работает на нулевом уровне, — отмечает исследовательница. — В мозге некоторые моноциты становятся иммуносупрессивными. Мы задаёмся вопросом: можно ли использовать их как транспорт для доставки новых методов лечения, изменить их свойства и вмешаться в эти иммуносупрессивные пути, чтобы усилить иммунный ответ против рака в мозге».

Проблема в том, что полностью заблокировать доступ моноцитов в мозг невозможно, поскольку среди них есть и полезные клетки. «Задача — понять, какие сигналы определяют судьбу клеток и где можно вмешаться, — объясняет профессор Салех. — Именно этим и является картирование иммунной среды».

По её словам, у всех пациентов наблюдается «один и тот же иммунологический профиль»: в определённых областях мозга всегда присутствует иммуносупрессия, а в других — полезные клетки. «Мы стараемся составить карту этого распределения».

Все клинические испытания иммунотерапии при глиобластоме пока не увенчались успехом, возможно, из-за недостаточного понимания иммунных процессов в мозге. Именно этот пробел и пытается восполнить команда профессора Салех.

Для проверки своих гипотез исследователи сотрудничают с докторами Сами Обаидом и Роменом Кайролем из отделений нейрохирургии и невропатологии Университетского госпиталя Монреаля, анализируя редкие биопсии пациентов, перенёсших повторную операцию в течение 48 часов после первой.

Также используется масс-спектрометрия для анализа метаболитов в тканях — совместно с профессором Пьером Шораном из Университета Монреаля. Этот метод позволяет изучить влияние глюкозы, липидов и других соединений на опухолевую среду.

Собранные ткани анализируются с помощью передовых технологий, таких как пространственная биология — оборудование, которым обладает только INRS в Канаде. Биостатистик Амаду Барри разрабатывает алгоритмы искусственного интеллекта для анализа сложных данных.

«Сегодня с помощью искусственного интеллекта мы можем лучше понять природу рака и эффективнее его лечить», — говорит профессор Салех.

Она также отмечает, что по мере роста опухоли её центральные клетки начинают испытывать недостаток кислорода, потребляют глюкозу и выделяют лактат. «У нас есть гипотеза, что лактат делает иммунную среду более иммуносупрессивной, — поясняет исследовательница. — Грант позволит изучить, могут ли рецепторы лактата стать новыми терапевтическими мишенями».

«Нам ещё многое предстоит открыть, но прогресс уже есть, — подводит итог профессор Салех. — Я оптимистично настроена: через несколько лет у нас появятся успешные клинические испытания».

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