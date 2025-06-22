Новый жилой комплекс Mirella and Lino Saputo Pavilion, как шаг на борьбе с бездомностью

Новый жилой комплекс Mirella and Lino Saputo Pavilion, созданный Old Brewery Mission для людей старше 50 лет, помогает снизить число бездомных пожилых людей в Монреале сразу несколькими способами:

Предоставление постоянного жилья: Комплекс предлагает не временное убежище, а постоянные, полуобставленные квартиры, где жильцы могут чувствовать себя по-настоящему дома. Это позволяет людям, ранее оказавшимся на улице, получить стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Комплекс предлагает не временное убежище, а постоянные, полуобставленные квартиры, где жильцы могут чувствовать себя по-настоящему дома. Это позволяет людям, ранее оказавшимся на улице, получить стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Акцент на автономию и безопасность: Проект ориентирован на самостоятельное проживание, а не на медицинский уход, что подходит для людей, которые в силу возраста или опыта бездомности нуждаются в поддержке, но не в постоянном медицинском наблюдении.

Проект ориентирован на самостоятельное проживание, а не на медицинский уход, что подходит для людей, которые в силу возраста или опыта бездомности нуждаются в поддержке, но не в постоянном медицинском наблюдении. Финансовая доступность: Арендная плата ограничена 25% дохода жильца, остальное покрывает государство по специальной программе. Это делает жилье доступным для малоимущих и уязвимых граждан.

Арендная плата ограничена 25% дохода жильца, остальное покрывает государство по специальной программе. Это делает жилье доступным для малоимущих и уязвимых граждан. Социальная поддержка: Жильцы получают доступ к психологическим и социальным услугам, организованным мероприятиям, общим пространствам и даже могут проживать с домашними животными, что помогает бороться с социальной изоляцией — одной из ключевых проблем среди пожилых бездомных.

Жильцы получают доступ к психологическим и социальным услугам, организованным мероприятиям, общим пространствам и даже могут проживать с домашними животными, что помогает бороться с социальной изоляцией — одной из ключевых проблем среди пожилых бездомных. Фокус на группе риска: В Монреале люди старше 50 лет составляют почти половину бездомного населения города. Этот проект специально ориентирован на данную группу, помогая им быстрее выйти из цикла бездомности и улучшить качество жизни.

Таким образом, новый комплекс не только обеспечивает крышу над головой, но и создаёт условия для социальной адаптации, поддержки и постепенного восстановления психологического и физического здоровья уязвимых пожилых людей.

Этот подход является частью стратегии Old Brewery Mission по увеличению доступного жилья и разрыву цикла бездомности в городе: организация планирует увеличить количество подобных квартир до 500 к 2028 году.

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