Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Новый жилой комплекс Mirella and Lino Saputo Pavilion, как шаг на борьбе с бездомностью

Новый жилой комплекс Mirella and Lino Saputo Pavilion, как шаг на борьбе с бездомностью

Степан Артемьевский Июн 22, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 14 Просмотров

Новый жилой комплекс Mirella and Lino Saputo Pavilion, созданный Old Brewery Mission для людей старше 50 лет, помогает снизить число бездомных пожилых людей в Монреале сразу несколькими способами:

 

  • Предоставление постоянного жилья: Комплекс предлагает не временное убежище, а постоянные, полуобставленные квартиры, где жильцы могут чувствовать себя по-настоящему дома. Это позволяет людям, ранее оказавшимся на улице, получить стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
  • Акцент на автономию и безопасность: Проект ориентирован на самостоятельное проживание, а не на медицинский уход, что подходит для людей, которые в силу возраста или опыта бездомности нуждаются в поддержке, но не в постоянном медицинском наблюдении.
  • Финансовая доступность: Арендная плата ограничена 25% дохода жильца, остальное покрывает государство по специальной программе. Это делает жилье доступным для малоимущих и уязвимых граждан.
  • Социальная поддержка: Жильцы получают доступ к психологическим и социальным услугам, организованным мероприятиям, общим пространствам и даже могут проживать с домашними животными, что помогает бороться с социальной изоляцией — одной из ключевых проблем среди пожилых бездомных.
  • Фокус на группе риска: В Монреале люди старше 50 лет составляют почти половину бездомного населения города. Этот проект специально ориентирован на данную группу, помогая им быстрее выйти из цикла бездомности и улучшить качество жизни.

Таким образом, новый комплекс не только обеспечивает крышу над головой, но и создаёт условия для социальной адаптации, поддержки и постепенного восстановления психологического и физического здоровья уязвимых пожилых людей.

Этот подход является частью стратегии Old Brewery Mission по увеличению доступного жилья и разрыву цикла бездомности в городе: организация планирует увеличить количество подобных квартир до 500 к 2028 году.

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий:  https://www.youtube.com/@CMGchannelDM  и  https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*