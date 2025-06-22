Большой Монреаль отмечает Национальный день коренных народов

В субботу по всему региону Большого Монреаля проходят десятки мероприятий, посвящённых Национальному дню коренных народов. Жители и гости города могут принять участие в праздничных акциях, мастер-классах и концертах, чтобы почтить традиции и культуру коренных народов Канады.

В общине мохавков Канаваке, расположенной на южном берегу Монреаля, местные жители подготовили насыщенную программу: гостей ждут мастер-классы по разделке рыбы и изготовлению закладок для книг. Для любителей юмора в полдень состоится комедийное шоу с участием местных коренных комиков. На ярмарке ремесленников представят свои работы около 15 мастеров.

В Старом порту Монреаля с 11:30 до 13:30 пройдёт празднование в рамках Международного фестиваля первых народов. В полдень состоится церемония возжигания огня, а также табачная церемония, традиционные барабаны и танцы — всё это позволит гостям глубже погрузиться в атмосферу коренных культур.

В центре города, на площади Кабот, организаторы Pop Montreal подготовили бесплатный концерт с участием артистов коренных народов. В программе выступят Miesha & The Spanks, Digawolf и Aasiva. Концерт начнётся в 15:00 и обещает стать ярким завершением праздничного дня.

Эти мероприятия — отличная возможность для жителей и гостей Монреаля узнать больше о богатом культурном наследии коренных народов, познакомиться с их традициями и поддержать современные инициативы, направленные на укрепление дружбы и взаимопонимания между разными культурами региона.

Национальный день коренных народов — это не только дань уважения прошлому, но и возможность заглянуть в будущее, где все жители Монреаля могут вместе отмечать и ценить многообразие родной земли. Мероприятия, организованные в разных уголках города, напоминают о важности сохранения истории и поддержки коренных сообществ.

Газета призывает всех присоединиться к празднованию и вместе создать атмосферу уважения и единства.

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