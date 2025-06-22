Tesla Robotaxi: первые шаги беспилотного такси в Остине

Компания Tesla, известная во всём мире своими инновациями в области электромобилей и искусственного интеллекта, запустила тестовый сервис беспилотного такси — Tesla Robotaxi. Первые поездки состоялись в Остине, где власти дали официальное разрешение на проведение испытаний при условии регулярных отчётов о безопасности.

В салоне автомобилей Tesla, задействованных в проекте, установлен центральный дисплей с функциями экстренной остановки и прерывания поездки. На экране также отображается карта маршрута, однако на данном этапе в салоне обязательно присутствует оператор, который контролирует работу системы и может вмешаться в процесс управления при необходимости.

По словам представителей компании, Robotaxi работает на базе специальной версии Full Self-Driving (FSD), которую в будущем планируется внедрить и в серийные автомобили Tesla с автопилотом. Пока для тестов используются модифицированные Model Y, а не обещанные ранее CyberCab. Илон Маск, глава компании, подчеркнул особое внимание к безопасности, однако критики отмечают, что полная автономность пока не достигнута.

Tesla сталкивается с серьёзной конкуренцией на рынке беспилотного такси: такие компании, как Waymo и Cruise, уже несколько лет тестируют и запускают свои сервисы в разных городах США. Тем не менее, запуск Robotaxi — важный шаг для Tesla, который может изменить позиционирование компании и её рыночную стоимость.

Вопросы безопасности остаются ключевыми: несмотря на наличие автопилота и режима ручного управления, случаи ДТП с участием машин Tesla, где был задействован автопилот, продолжают фиксироваться. Это вызывает обеспокоенность у экспертов и пользователей, особенно в условиях плотного городского трафика.

В целом, запуск Tesla Robotaxi — это новый этап в развитии автономного транспорта. Пока проект находится на стадии тестирования, и его успех будет зависеть от безопасности, надёжности и способности компании выполнять свои обещания.

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