Иван Демидов в Монреале: первые шаги и перспективы молодого форварда

В конце прошлого сезона молодой российский форвард Иван Демидов оказался в Монреале совершенно неожиданно — его отпустил клуб СКА до истечения контракта, что стало неожиданностью даже для руководства «Монреаль Канадиенс». Однако этот поворот позволил Демидову раньше начать адаптацию к жизни в Канаде и особенностям североамериканского хоккея.

Демидов успел сыграть два матча в концовке регулярного чемпионата НХЛ и ещё пять — в плей-офф. По результатам этих выступлений нельзя сказать, что он сразу «взорвал лигу», но стало очевидно: несмотря на отдельные яркие моменты, россиянину ещё нужно время, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Опыт, полученный на льду, оказался бесценным — Иван уже почувствовал, что такое НХЛ, и теперь чётко понимает, к чему нужно стремиться.

Лето Демидов проведёт в Монреале, где будет усиленно тренироваться и готовиться к следующему сезону. За его прогрессом внимательно следит Пол Байрон, отвечающий в «Канадиенс» за развитие игроков. По словам Байрона, главной задачей Демидова на лето станет работа над катанием.

«Этим летом он много трудится над катанием. Для него было отличной возможностью — попробовать НХЛ и прочувствовать в ней уровень конкуренции. Он очень талантлив, у него отличные руки, прекрасное видение… Я уверен, что благодаря летней работе и предсезонному лагерю он отлично подготовится к следующему сезону. Это ещё один молодой игрок, за которым болельщикам будет очень интересно наблюдать», — отметил Байрон.

Ещё до драфта аналитики обращали внимание на нестандартную технику катания Демидова. Возможно, именно её тренеры «Монреаля» сейчас и пытаются скорректировать. Однако не исключено, что команда не станет вносить кардинальных изменений, а лишь поможет форварду развить уже имеющиеся навыки. Сам Демидов также настроен на работу и намерен улучшить своё катание.

В любом случае Пол Байрон доволен тем, что уже успел увидеть в игре россиянина. Он высоко оценил сильные стороны Ивана — технику, работу рук и хоккейное мышление — и уверен, что молодой форвард будет полностью готов к новому сезону. Для болельщиков «Монреаль Канадиенс» это значит, что в команде появился ещё один перспективный игрок, за которым стоит внимательно следить в ближайших сезонах.

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG